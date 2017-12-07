Sabato sera dalle 18 la piazzetta e la stazione di Santa Caterina accolgono suonatori di zampogna dalla Sicilia e dalla provincia di Reggio

Si preannuncia una folta presenza di Zampognari per sabato sera nella piazzetta e nell’artistica stazione FS di RC S.Caterina che, dalle ore 18.00 in poi, sarà meta dei suonatori di zampogna provenienti dalla vicina Sicilia, con l’Associazione “Sicilia e Dintorni” e dalla provincia di Reggio Calabria, con “Gli Zampognari di Cardeto“. Saranno, inoltre, presenti, musicisti tradizionali di , tamburello e pipita.

Tra suoni e balli, il profumo delle crespelle farà da cornice ad una magica serata, in cui si prevede una massiccia presenza di cittadini.

Si rammenta che in Stazione saranno accese le luminarie natalizie.