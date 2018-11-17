Presso la galleria di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, giorno 15 novembre è stata inaugurata la mostra fotografica che sarà possibile visitare fino a domenica 18 novembre la mattina dalle 10:00 alle 13:00 ed il pomeriggio dalle 16:00 alle 19:30: “Calabria, tra natura e paesaggi” di Fabio Santoro, un reggino di 33 anni, avvicinatosi al mondo della fotografia nel 2013 quasi per caso, utilizzando una vecchia compatta digitale del padre, anche lui appassionato di fotografia.

Dopo le prime esperienze con la prima macchina fotografica del genitore, ha acquistato la sua prima reflex con la quale ha iniziato la sua bellissima avventura nel mondo dell’immagine paesaggistica. Gli piace molto immortalare i bellissimi scorci e paesaggi che lo circondano, per permettere, a chi osserva i suoi scatti, di ammirare posti di cui spesso si ignora anche l’esistenza.

Gli scatti raccolti in giro per la Calabria

In questa mostra fotografica personale ha voluto portare alcuni scatti raccolti in mesi di uscite fotografiche in giro per la Calabria per valorizzare e far conoscere ai visitatori le bellezze della terra calabrese troppo spesso bistrattata o del tutto dimenticata.

Dai tramonti suggestivi della costa calabra ionica e tirrenica e ai boschi delle zone montane, fino agli scorci di splendidi borghi che sembrano quasi fermi nel tempo: per Fabio la fotografia è uno dei mezzi di comunicazione più belli al mondo, perché consente di trasmettere emozioni a chi osserva le immagini, un linguaggio universale che tutti possono comprendere ma che può comunque regalare a ognuno una sensazione differente.

Il fotografo racconta la mostra

Ai microfoni di CityNow, ci spiega il fotografo: “L’intera Calabria offre dei posti meravigliosi, alle volte non considerati. Ci dovrebbero essere molti turisti, invece spesso sono abbandonati. L’alba di Capo Bruzzano è la foto che preferisco oltre ad essere la più rappresentativa,a parer mio, dell’intera mostra”.