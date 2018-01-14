Grande successo ieri sera al Bistrot del teatro di Milano per la prima selezione del Festival Nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” – V edizione winter nella quale si sono esibiti undici cabarettisti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Giuria e finalisti della tappa milanese

Dopo un’attenta selezione della giuria tecnica composta dal patron del festival Giuseppe Mazzacuva, dal noto comico di “Zelig” Vincenzo Albano, dall’autore comico e fumettista Diego Cajelli e con la supervisione del direttore artistico Alessio Tagliento, sono passati alla finale dell’11 febbraio al teatro “Grandinetti” di Lamezia Terme dove si concluderà l’edizione winter del festival “Facce da Bronzi”, i cabarettisti Davide Calgaro, Lucia Pellicani e Roberto Carnevale.

La serata, presentata dal direttore dell’Accademia del Comico Claudio Zucca, ha messo in risalto ancora una volta, lo straordinario progetto realizzato dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” (che per la tappa milanese ha visto una proficua sinergia con l’Accademia del Comico), che offre oramai da anni, a tanti aspiranti comici di entrare nell’ambito mondo dello spettacolo. Bravissimi tutti i concorrenti che per oltre due ore, si sono sfidati a colpi di esilaranti sketch e testi comici. Entusiasta per l’ottima riuscita della tappa milanese, il direttore artistico Tagliento che, a fine serata, ha elogiato tutti i comici in gara mettendo in evidenza la qualità dei pezzi e la buona presenza scenica.

Gli altri concorrenti in gara

Alla gara, hanno partecipato oltre ai tre vincitori, l’attore Manuel Piazza da Milano, Francesca Puglisi e Francesco D’Agostino da Napoli, Luca Rebecchi da Cremona, da Novara Antonio Torre, da Biella Francesca Ceretta e Matteo Cheria e da Varese Michele Cesario.

Il progetto, inserito negli “Eventi di rilievo regionale e nazionale” della Regione Calabria – Azione 1 – Annualità 2017 – PAC 2014 -2020, continua con la prossima tappa selezione 19 gennaio al “Caffè teatro Angioino” di Napoli.

Per altre info è possibile consultare il sito o la pagina facebook – www.festivalfaccedabronzi.it