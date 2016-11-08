Busta con proiettili a Falcomatà: ‘Non arretro di un passo. La città non rimanga in silenzio’

Una busta con proiettili intercettata all'ufficio postale di Catona e indirizzata al sindaco di Reggio Calabria: il commento di Falcomatà e le reazioni

La notizia, triste e vile, risale a qualche giorno fa ma è stata resa pubblica solo questa mattina. Una busta con all’interno proiettili di pistola è stata indirizzata al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Il plico è stato intercettato nell’ufficio postale di Catona, alla periferia nord della città.

Rafforzate le misure di sicurezza per il sindaco

Come da prassi in questi casi, sono state rafforzate le misure di sicurezza nei confronti del primo cittadino della città della stretto, che ha cosi commentato la triste vicenda. ‘Questo è l’ennesimo atto rivolto all’amministrazione e alla mia persona. Reggio Calabria non ha bisogno ne di vittimismi ne di persone che giocano a fare gli eroi. Noi siamo tra quelli che vogliono combattere per far si che questa terra non rimanga indietro’.

Da Falcomatà anche un invito rivolto ai cittadini onesti, alla maggioranza silenziosa spesso ‘soffocata’ da soprusi e ingiustizie. ‘Non arretriamo di un passo e spero che chi è innamorato di questa città non rimanga silente, cosi da far emergere il contrasto rispetto alla corruzione e l’illegalità. Chi fa il sindaco -prosegue Falcomatà- sa che queste cose possono accadere, ho piena fiducia negli inquirenti che adesso indagheranno su quanto accaduto’.

Le reazioni politiche all’intimidazione

Innumerevoli le reazioni politiche, stizzite e rabbiose, rispetto all’intimidazione ricevuta da Giuseppe Falcomatà, già in passato destinatario di alcune lettere minatorie. ‘L’intimidazione al sindaco di Reggio Calabria e’ l’ennesimo atto di stillicidio posto in essere da quelle forze criminali contrarie allo sviluppo ordinato e civile della Calabria’, le parole del presidente della Commissione regionale antindrangheta, Arturo Bova.