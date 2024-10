All’IC Falcomatà Archi settimana di sensibilizzazione alla donazione del sangue

Ampio successo sabato 11 maggio 2019 scorso, agli eventi di solidarietà promossi dal Comitato Genitori dell’istituto comprensivo Falcomatà Archi a sostegno dell’Avis, dell’associazione dei donatori ADSPEM e dell’Associazione Reggina per i Microcitemici, nell’ambito del progetto Scuola – Famiglia dal titolo “Una donAzione … a scuola”, per sensibilizzare alla donazione del sangue e per far conoscere la Talassemia. L’iniziativa è rientrata fra i percorsi di cittadinanza programmati nel PTOF 2019/2022 della scuola reggina.

Nell’arco della settimana dal 4 all’11 maggio scorsi il progetto si è articolato in diversi momenti, tra cui quello centrale è stata la celebrazione, l’8 maggio scorso, della Giornata della Talassemia. Per genitori, alunni, docenti e personale, sabato 4 maggio è stato realizzato un incontro informativo, con la partecipazione del dottor Trimarchi, Direttore del Centro Trasfusionale dell’azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria.

In tutte le classi di tutti i plessi, sono state svolte attività sul tema della donazione. Sono stati realizzati numerosi disegni, cartelloni e altro materiale illustrativo sulla donazione del sangue, poi esposto nella palestra di Santa Caterina sabato 11 maggio.

E sabato nel cortile della palestra ha sostato per tutta la mattina un’autoemoteca dell’AVIS reggina che ha effettuato una significativa raccolta di sangue, frutto della generosità di molti genitori e docenti. All’interno della palestra nel corso del pubblico incontro il presidente del Comitato Genitori, Gugliemo De Carlo ha espresso giudizi positivi sul progetto di solidarietà realizzato dall’ic Falcomatà Archi.

Il ringraziamento a nome delle associazioni di volontariato che hanno collaborato al progetto scolastico è stato manifestato dalla signora Myriam Calipari presidente dell’AVIS di Reggio Calabria.

L’affollato incontro è stato concluso dalla dirigente dell’ic Falcomatà Archi dottoressa Serafina Corrado che ha ringraziato in particolare l’AVIS, e sottolineato che “è proprio donando che si riceve”, ha affermato di essere “felicissima per le attività svolte dagli alunni e dai docenti“ della scuola, nel corso di una “settimana di attività durante le quali si è affermata la vita, e hanno vinto la generosità e la solidarietà della gente”.

Fonte: Dirigente Scolastico Dott.ssa Serafina Corrado