Avviso di garanzia a Occhiuto, Falcomatà: ‘Non trasformiamo i problemi giudiziari in scontro politico’

Sul caso che ha coinvolto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, indagato per corruzione dalla Procura di Catanzaro, è intervenuto anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Le dichiarazioni, rilasciate durante l’incontro pubblico di presentazione della lista civica “Rinascita Comune” al Cineteatro Metropolitano, puntano a riportare il confronto politico su un terreno di coerenza e responsabilità.

“Non chiediamo le dimissioni. A differenza di tanti partiti del centrodestra che quando toccò a noi, e a tutto il Consiglio comunale, gridarono allo scandalo, chiesero dimissioni, invocarono il bisogno di una nuova classe dirigente per questa città”.

Il sindaco ha poi rimarcato un principio di coerenza politica e istituzionale:

“Non siamo quelli del garantismo a corrente alternata, non siamo quelli che restituiscono ciò che hanno subito. Noi non trasformiamo i problemi giudiziari in uno scontro politico”.