Sentenza Miramare, Falcomatà ai reggini: 'Tornerò presto'

All'indomani della sentenza che lo vede condannato per abuso di ufficio, il sindaco sospeso di Reggio Calabria ha scelto di parlare ai cittadini e lo ha fatto attraverso una diretta Facebook, terminata pochi minuti fa.

Falcomatà ha illustrato nel dettaglio, lasciando fuori i tecnicismi, cosa è stato per lui e l'amministrazione comunale della prima legislatura, il "Caso Miramare".

Si parla della delibera n. 101 del 16 luglio 2015 che "affidava due sale dell'Hotel Miramare ad un'associazione "Il Sottoscala" per fare delle mostre a scopo benefico".

"Tutto questo, poi, non è mai avvenuto. Noi siamo condannati - ha aggiunto Falcomatà - per abuso di ufficio. È importante che voi sappiate che, per questo reato, deve succedere qualcosa affinché vi possano condannare. È un reato per il quale ci deve essere un vantaggio patrimoniale, un danno erariale, un danno all'amministrazione che si è macchiata di questo reato.

Nel caso specifico del Miramare non so quale possa esser stato il vantaggio patrimoniale. Sono convinto che lo scopriremo nei prossimi giorni quando il tribunale depositerà le motivazioni di questa condanna, una condanna che a differenza di quanto accade nel nostro ordinamento, non prevede la "presunta innocenza" fino al terzo grado di giusto. Per l'abuso di ufficio, infatti, sindaci ed amministratori locale vengono condannati e sospesi ancor prima di arrivare in appello e in cassazione, anche per un solo giorno".