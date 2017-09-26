Falcomatà: ‘Consegnati i lavori per messa in sicurezza del costa di Bocale’
Consegnati i lavori per mettere in sicurezza la costa di Bocale: ripascimento e riqualificazione della strada, annuncia Falcomatà
26 Settembre 2017 - 17:40 | di Pasquale Romano
“Oggi abbiamo consegnato i lavori per la messa in sicurezza del costa di Bocale. Un lavoro che risolverà definitivamente il problema dell’erosione costiera, consentirà il ripascimento della costa e permetterà di riqualificare la strada ormai distrutta. Un lavoro che i cittadini chiedevano da tempo e che viene realizzato insieme a Regione e Città Metropolitana”. Così il sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso Facebook, ha annunciato che presto partiranno i lavori che aiuteranno a risolvere il problema dell’erosione costiera a Bocale.
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