“Oggi abbiamo consegnato i lavori per la messa in sicurezza del costa di Bocale. Un lavoro che risolverà definitivamente il problema dell’erosione costiera, consentirà il ripascimento della costa e permetterà di riqualificare la strada ormai distrutta. Un lavoro che i cittadini chiedevano da tempo e che viene realizzato insieme a Regione e Città Metropolitana”. Così il sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso Facebook, ha annunciato che presto partiranno i lavori che aiuteranno a risolvere il problema dell’erosione costiera a Bocale.