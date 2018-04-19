Falcomatà, Cosentino e Sconti insieme per il Protocollo Sindaci

Sicurezza stradale e viabilità al centro del protocollo tra Città Metropolitana, Cittanova e Taurianova: si ripristina l'illuminazione

Sicurezza stradale, potenziamento della viabilità e integrazione territoriale, al centro di un protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Cittanova e il Comune di Taurianova.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha sottoscritto un documento, con i sindaci, rispettivamente, Francesco Cosentino e Fabio Scionti, per migliorare gli standard di sicurezza del tratto di strada che collega Taurianova e Cittanova, attraverso il ripristino dell’impianto di illuminazione presente lungo il tratto di strada.

Un intervento importantissimo in tema di sicurezza che riguarderà l’impianto interessato da anomalie e guasti causati da fattori esterni che l’Ente di Palazzo Alvaro si impegna a realizzare e la cui manutenzione sarà poi affidata ai due Comuni.