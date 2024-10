Falcomatà incontra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, nella giornata odierna, ha incontrato i rappresentanti sindacali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Al centro del confronto sono stati i lavori di riqualificazione del Viale Europa che presto porteranno all’ammodernamento complessivo di una delle arterie principali del tessuto stradale cittadino, grazie alle risorse dei “Patti per il Sud”.

I sindacalisti di Cgil, Fn Cisl, Confsal, Corapo e Usb hanno chiesto chiarimenti, soprattutto, sulla realizzazione della rotatoria antistante la caserma che potrebbe creare eventuali rallentamenti nelle operazioni delle squadre di soccorso.

Il sindaco, insieme al vicesindaco Armando Neri ed ai tecnici di Palazzo San Giorgio, ha spiegato come l’opera, di per sé, “porterà un miglioramento sostanziale sia in termini urbanistici, sia di viabilità” recependo, comunque, quelle modifiche, avanzate dai rappresentati sindacali, che andranno a modificare le attività d’ingresso e di uscita dei mezzi dalla caserma del Comando di via Sbarre superiori.

Giuseppe Falcomatà ha accolto con favore anche l’ulteriore possibilità di incrementare la quota dei parcheggi riservati agli operatori di sicurezza, oltre all’ipotesi di fornire gli operatori di un comando remoto che regoli l’impianto semaforico di via Itria.

L’inquilino di Palazzo San Giorgio ha poi recepito la proposta di collocare una scultura al centro della nuova rotatoria che possa degnamente celebrare l’esempio di sacrificio ed abnegazione dei Vigili del fuoco che, quotidianamente, sono impegnati a rendere uno dei servizi più importanti e sensibili per l’intera comunità reggina.