Falcomatà con le comunità di Melito e dell’Area Grecanica: ‘Non possono essere lasciate sole’

E’ quanto afferma Giuseppe Falcomatà rispondendo all’appello lanciato dal primo cittadino del Comune del basso ionio reggino.

Centrale è il tema della sanità, a partire dall’ospedale “Tiberio Evoli”:

Accanto alla sanità, c’è il grande tema delle infrastrutture, dei collegamenti, della cultura e della valorizzazione dell’identità grecanica:

“Nastasi ha ragione da vendere quando sostiene che “se Melito esiste, l’Area Grecanica vive”. Perché l’Area Grecanica non è una periferia dimenticata. E’ un cuore pulsante di storia, tradizioni e opportunità che vanno messe al centro della visione regionale. Da candidato al consiglio regionale con il Partito Democratico, a sostegno della presidenza di Pasquale Tridico – ha proseguito Falcomatà – porteremo la voce di Melito, dell’Area Grecanica e di tutti i territori delle aree interne in testa all’agenda della Calabria. Le televendite da imbonitore social, la promessa di 100 mila euro per ristrutturare le case dei nonni, non servono a nulla se mancano i servizi, se le ambulanze prive di medici a bordo faticano a raggiungere un qualsiasi ospedale, se non si creano le condizioni affinché si interrompa l’isolamento strutturale e sociale delle nostre comunità”.