Il sindaco Falcomatà e il consigliere Misefari rilanciano la campagna straordinaria del Grande Ospedale Metropolitano: raccolta il 19 novembre e il 17 dicembre

«Alimentiamo la cultura della donazione del sangue. Facciamo battere forte il cuore solidale della nostra città, ancora di più adesso che il Grande Ospedale Metropolitano pone con urgenza la necessità di acquisire maggiori quantità del prezioso liquido ematico, lanciando una campagna straordinaria per far fronte alle crescenti richieste». È l’appello del sindaco Giuseppe Falcomatà e del consigliere comunale delegato alla Sanità Valerio Misefari che hanno rilanciato la campagna straordinaria promossa dal Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli che ha organizzato per il prossimo 19 novembre, e successivamente per il 17 dicembre, delle giornate da dedicare alla raccolta del sangue presso il Centro di raccolta dell’Avis e presso il Servizio Trasfusionale del Presidio Morelli.

«Vogliamo rivolgere il nostro invito nei confronti delle istituzioni, delle associazioni, dei cittadini – hanno aggiunto Falcomatà e Misefari – affinché contribuiscano a promuovere la cultura della donazione, fondamentale per dare supporto concreto a centinaia di pazienti che ogni giorno necessitano di trasfusioni di sangue a seguito di incidenti, eventi traumatici o per gravi patologie. Ci uniamo dunque all’appello lanciato dalle Associazioni che promuovono la donazione di sangue, raccogliendo l’invito dell’Azienda Ospedaliera reggina che ha promosso questa campagna.

Fonte: Sindaco G. Falcomatà – Comunicati Stampa