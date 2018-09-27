Falcomatà ricorda il Dirigente dell’Asp Consolato Campolo
Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ricorda Consolato Campolo, dirigente amministrativo dell'Asp scomparso improvvisamente
27 Settembre 2018 - 16:01 | di Eva Curatola
“Ci mancherà il sorriso pulito e schietto di Consolato Campolo. La sua improvvisa e prematura scomparsa lascia sgomenti e priva la nostra comunità di un fedele servitore dello Stato preparato e rigoroso che univa modi gentili a una azione inflessibile.
Collaborando al settore Bilancio della nostra amministrazione, quale funzionario assegnato ex Art. 145 del Tuel, ha profuso un grande e costante impegno diventando un punto di riferimento per tutti i collaboratori. Sciascia diceva che un buon servitore dello Stato deve rendere invisibili i suoi routinari doveri amministrativi; Consolato era proprio così, un servant leader che svolgeva il suo lavoro nelle seconde linee con competente passione e instancabile impegno”. Lo scrive il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ricordando la figura di Consolato Campolo, dirigente amministrativo dell’Asp già impegnato in passato presso l’amministrazione comunale di Reggio Calabria.
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