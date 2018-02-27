«Il destino ha voluto che nel giro di poche ore siano scomparse due eminenti figure che esercitavano la funzione notarile nella nostra città. Ci hanno lasciato infatti i notai Gregorio Gangemi e Fausto Poggio. Erano due professionisti che univano alle doti di giustizia e imparzialità, proprie del notaio, quelle di condotta integerrima e di saggezza».