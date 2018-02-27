Falcomatà ricorda i notai Gangemi e Poggio: ‘Due professionisti di giustizia e imparzialità’
Il sindaco Giuseppe Falcomatà ricorda i notai Gregorio Gangemi e Fausto Poggio, scomparsi a poche ore di distanza l'uno dall'altro
27 Febbraio 2018 - 10:39 | di Eva Curatola
«Il destino ha voluto che nel giro di poche ore siano scomparse due eminenti figure che esercitavano la funzione notarile nella nostra città. Ci hanno lasciato infatti i notai Gregorio Gangemi e Fausto Poggio. Erano due professionisti che univano alle doti di giustizia e imparzialità, proprie del notaio, quelle di condotta integerrima e di saggezza».
È quanto dichiara il sindaco Giuseppe Falcomatà nel ricordare i due noti professionisti reggini.
«Una sensibilità umana e una sconfinata preparazione tecnica che, unitamente a un forte senso civico, hanno prodotto immensi benefici alla vita sociale della nostra comunità. Il ruolo del notaio è fondamentale poiché contribuisce tra l’altro al contenimento del contenzioso e previene l’insorgere delle liti, richiede pertanto le grandi doti professionali che caratterizzavano indiscutibilmente Gangemi e Poggio».
Fonte: Sindaco G. Falcomatà – Comunicati Stampa
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