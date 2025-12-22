Reggio, Falcomatà saluta l’Arcivescovo Morrone: “Un punto di riferimento per la comunità”

In curia con il Sindaco erano presenti gli assessori Nucera, Curatola, Tripodi e Palmenta. "Il suo sguardo sempre rivolto agli ultimi è testimonianza di una Chiesa che non lascia indietro nessuno”, le parole del sindaco

“Un momento molto particolare per me, segnato da emozione e riconoscenza, che non ha rappresentato solo uno scambio di auguri natalizio, ma anche un saluto ad un punto di riferimento per la nostra comunità” – sono le dichiarazioni del Sindaco Giuseppe Falcomatà a margine dell’incontro privato avuto con Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo della Diocesi di Reggio e Bova. Presenti anche gli assessori Lucia Nucera, Anna Maria Curatola, Alex Tripodi e Giuggi Palmenta.



“Sua Eccellenza Morrone – ha aggiunto il Sindaco – in questi lunghi ed intensi anni, nelle molteplici attività del suo ministero, ha sempre accompagnato l’impegno della nostra amministrazione con profonda vicinanza e autentica collaborazione, nel contesto della vita ecclesiale e sociale della città”.



“Le sue parole e il contributo di idee che ne deriva, in ogni occasione hanno delineato una sensibilità ed un’autorevolezza in grado di incidere sulle coscienze, tanto di chi ha la responsabilità dell’amministrazione della cosa pubblica quanto su quelle della società civile.

E proprio in questo periodo in cui i sentimenti si amplificano e si riproducono grazie alla magia e alla sacralità del Natale, la nostra gratitudine non può che essere rivolta ad una guida solida per la nostra comunità, il cui sguardo è sempre stato rivolto agli ultimi, testimonianza granitica di una Chiesa che non lascia indietro nessuno”.