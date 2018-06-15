«La salute dei cittadini è un diritto essenziale che non può essere messo in discussione. I tagli indiscriminati degli ultimi anni hanno messo a dura prova la pazienza degli operatori del comparto sanitario, sia nel pubblico che nell’ambito delle strutture convenzionate, ma soprattutto hanno provocato un impoverimento generale dei servizi di assistenza e delle prestazioni mediche offerte ai cittadini che rischia di mettere in ginocchio il sistema sanitario calabrese. I dati affermano che nelle ultime settimane sono tantissimi i calabresi che, a fronte della drastica riduzione delle risorse destinate alle convenzioni con le strutture private di tutta la regione, stanno addirittura rinunciando a curarsi, per via degli esosi costi delle prestazioni e degli esami specialistici». E’ quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine della manifestazione promossa a Reggio Calabria dalle associazioni di categoria delle strutture ambulatoriali calabresi.

«Condivido quindi le preoccupazioni sollevate dalle associazioni Anisap e Federlab – ha aggiunto il sindaco – che rappresentano le strutture ambulatoriali calabresi e che hanno promosso l’iniziativa tenutasi oggi a Palazzo Campanella. Intendo esprimere, anche a nome del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, la mia piena solidarietà a tutti gli operatori del comparto sanitario che oggi rischiano di perdere il loro lavoro. Al loro fianco, ma soprattutto al fianco dei pazienti e del loro diritto a curarsi, deve schierarsi l’intera città, perché quello della sanità è un tema che ci riguarda tutti da vicino, a prescindere dalle competenze. Quella per la salute deve essere una battaglia condivisa, in grado di superare ogni spaccato ideologico. L’unica maglietta da indossare oggi è quella del territorio».