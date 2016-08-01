‘Fatti di Musica 2016’ si prepara ai grandi live di ferragosto

Tre concerti a Cirella Antica e uno a Capo Colonna: la rassegna di Ruggero Pegna prepara un ferragosto di musica dal vivo tra Diamante e Crotone

Dopo l’ enorme successo dei due ultimi live a Reggio Calabria con la stella israeliana Noa e il grande Paolo Conte di cui ancora non si è spenta l’eco, “Fatti di Musica 2016”, la trentesima edizione della rassegna del live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, si prepara ai grandi live che inonderanno di note il ferragosto calabrese. Ben tre eventi si effettueranno nel magico scenario del “Teatro dei Ruderi” dell’area archeologica di Cirella Antica a Diamante e saranno unici in Calabria. Nel grande anfiteatro a picco sul mare il 12 agosto sarà di scena Loredana Bertè, il 13 agosto serata rap con il live di Guè Pequeno e, infine, il 16 agosto il concerto di Max Gazzè. A Crotone, invece, Il 14 agosto toccherà a Sergio Cammariere, l’idolo di casa, in un’altra location incantevole: l’Anfiteatro di Capo Colonna nell’ambito della collaborazione con il Festival dell’Aurora 2016 organizzato dalla Fondazione Odyssea.

Loredana Bertè in concerto il 12 agosto a Diamante

Loredana Bertè, tornata ai primi posti di tutte le classifiche con il nuovo album di duetti “Amici non ne ho… ma amiche sì”, prodotto da Fiorella Mannoia, sarà in concerto a Diamante con la sua Bandabertè e l’amica di sempre Aida Cooper. Probabile che, come ospite a sorpresa, ci sia anche una delle “amiche” che hanno partecipato alla realizzazione dell’album. Immagini trasmesse da tre schermi giganti a led, faranno da cornice al travolgente concerto dell’esplosiva artista calabrese, come la sorella Mia Martini nativa di Bagnara, che sta vivendo un nuovo splendido momento della sua lunga e ricca storia musicale. Giudice di “Amici” e protagonista dei principali festival italiani, con il brano “E’ andata così” scritto per lei da Ligabue ha spopolato su tutte le principali radio e tv nazionali.

(Per la Bertè, prezzo dei biglietti compreso diritti di prevendita: € 44.00 platea numerata, € 34,50 gradinata).

Guè Pequeno il 13 agosto: serata rap a Cirella

Dopo il concerto della Bertè, il 13 agosto il palcoscenico di Cirella sarà tutto per Gue’ Pequeno e i suoi scatenati fan. Attesissimo dal pubblico giovanile di tutta la regione, l’ex Club Dogo è balzato al primo posto assoluto di tutte le classifiche con l’album “Santeria”, inciso insieme ai Marracash.

(Per Pequeno, prezzo dei biglietti compreso diritti di prevendita: € 19,50).

Max Gazzè chiude i live il 16 agosto

Infine, la terna di appuntamenti di “Fatti di Musica” al Teatro dei Ruderi di Cirella si chiuderà il 16 agosto con il live di Max Gazzè, autore di uno degli album di maggior successo degli ultimi anni, prodotto da Otr Live. “Maximilian”, questo il titolo, è certamente uno degli album più fortunati incisi dall’originale e geniale cantautore romano, ricco di hit tra le più ascoltate e radiodiffuse del 2016.

(Per Gazzè, prezzo dei biglietti compreso diritti di prevendita: euro 46 platea numerata, euro 29,50 gradinata).

Sergio Cammariere a Capo Colonna, a Crotone

Per il “Festival dell’Aurora” organizzato dalla Fondazione Odyssea, come annunciato il 14 agosto si farà tappa a Crotone dove, nell’anfiteatro di Capo Colonna, a pochi metri dalla celeberrima unica colonna superstite del Tempio di Hera Lacinia, si terrà il concerto di Sergio Cammariere con i suoi musicisti: Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni, Daniele Tittarelli, sax.

Crotone e tutta la Calabria sono pronte a riabbracciare il cantautore che, pur vivendo a Roma da tempo, ha sempre mantenuto fortissimi legami con la sua terra d’orine, quella Crotone che lo ha spesso ispirato, fino a comporre anche un brano dedicato proprio a Capo Colonna, la magica location che ospiterà il suo concerto.