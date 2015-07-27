Fatti di musica in Calabria: in oltre diecimila per Cristiano De Andrè a Jacurso. E sabato arriva Caparezza

Oltre diecimila persone hanno paralizzato Jacurso, in provincia di Catanzaro, per assistere al live di Cristiano De Andrè, ennesimo appuntamento di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, la ventinovesima edizione della Rassegna-Festival del Miglior Live d’Autore che si svolge ogni anno in Calabria, diretta e organizzata da Ruggero Pegna. Dal palcoscenico, la risposta a tanto entusiasmo è arrivata con oltre due ore di un concerto indimenticabile. Insieme alla sua eccezionale band – Osvaldo Di Dio, chitarra, Davide Pezzin, basso, Davide De Vito, batteria – un Cristiano De Andrè in grandissima forma ha sfoderato un live da incorniciare. E’ stato un viaggio ricco di emozioni nell’universo musicale firmato De Andrè. Tra i successi suoi e quelli del padre Fabrizio, insieme a racconti e aneddoti, Cristiano De Andrè ha incantato il numerosissimo pubblico, che ha cantato con lui per tutto il concerto. A metà serata, ha anche chiamato sul palco il promoter Ruggero Pegna, per condividere i ricordi del tour del ‘98 con il padre Fabrizio e l’inizio del suo ritorno dal vivo nel 2009, proprio dalla Calabria.

“Un padre e un figlio sul palcoscenico idealmente ancora insieme – ha detto Pegna – continuano a regalare pagine della migliore musica d’autore, come se il tempo si fosse fermato. Ormai è una sola storia con un unico cognome: De Andrè!”.

Una notte di musica a Jacurso

In effetti, come si è potuto costatare anche a Jacurso, in una notte che rimarrà nella storia della piccola località turistica catanzarese nota soprattutto per il suo gelato, i due repertori si fondono in modo straordinario. In una sequenza da lasciare senza fiato, i suoi brani si sono magicamente intrecciati con quelli del padre, come a ricreare un vero albero della sua vita.

Da “Il cielo è vuoto” a “Invisibili”, del Sanremo dello scorso anno, fino a “Dietro la porta”, il brano del Sanremo ’93, le sue composizioni si sono avvicendate a quelle di Fabrizio, scorrendo in un unico alveo che, anche a Jacurso, ha trascinato il pubblico in un mare di immagini e mai perdute storie di vita e di musica. Poi, in un affollato backstage, foto e autografi per tutti.

Le prossime tappe di Fatti di Musica

“Fatti di Musica” prosegue sabato prossimo, 1 agosto, nella suggestiva cornice della storica Piazza Castello di Reggio Calabria, con l’attesissimo concerto di Caparezza, unica tappa calabrese del tour “Museica II The Exhibition”. Il 2 agosto a Palmi, concerto dei Sud Sound System & Bag a Riddim Band, preceduti da altre tre band: Grifondoro, Mbiska e Novataranta.

Lodovica Comello, la coprotagonista della serie tv “Violetta”, con il suo show da mille e una notte sarà il 7 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica e l’ 8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante.

Il 9 agosto, prima delle due tappe all’Arena Magna Graecia di Catanzaro con il concerto di Carmen Consoli, unico in Calabria. In questo grande ritorno al rock, la Cantantessa siciliana sarà sul palco insieme a Luciana Luccini al basso e Fiamma Cardani alla batteria. Oltre a lei, la sua grinta, le sue chitarre. Prima del suo concerto, apertura della serata con Manuel Foresta, talento della prima edizione di “The Voice”.

“Quando mi hanno chiamata per comunicarmi che ero l’unica italiana ad esser stata scelta da David Byrne per il suo Meltdown Festival, mi sono sentita frastornata e lusingata” – racconta la Consoli – “quando poi ho scoperto che, tra i diversi set proposti, Byrne aveva prediletto proprio quello in trio, con Fiamma e Luciana, mi è sembrato un segnale, un suggerimento da cogliere”.

Cammariere, De Crescenzo e Subsonica

Dopo il concerto della Consoli a Catanzaro, il giorno successivo (10 agosto), nel magico scenario del Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia si terrà il concerto di Sergio Cammariere con la sua band: Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni, speciale guest Fabrizio Bosso, tromba.

Il 12 agosto, al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, l’ altro atteso e gradito ritorno di Eduardo De Crescenzo con i suoi straordinari musicisti jazz: Enzo Petropaoli, contrabbasso, Marcello Di Leonardo, batteria, Stefano Sabatini, pianoforte, Daniele Scannapieco, sassofono, Lamberto Curtoni, violoncello.

Il 13 agosto, infine, l’esplosivo concerto dei Subsonica all’Arena Magna Graecia di Catanzaro. La band torinese sarà preceduta da due giovani band supporter, gli Skelters e i Mad Shepherd, per quella che si preannuncia come la notte più rock del ferragosto calabrese.

Come al solito, anche in questa edizione di “Fatti di Musica” è assegnato il Premio “Riccio d’Argento” del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, oramai ritenuto un autentico Oscar della musica dal vivo italiana. Dopo varie edizioni realizzate in collaborazione con l’Assessorato Regionale al Turismo e i vari comuni ospitanti, nelle ultime tre edizioni “Fatti di Musica” è stata inclusa tra gli “Eventi Storicizzati” dell’Assessorato Regionale alla Cultura e della Comunità Europea.,

Il Riccio d’Argento e il gran finale

L’intera ventinovesima edizione si chiuderà, poi, dal 12 al 14 novembre al Palasport di Reggio con il colossal musicale “I Promessi Sposi”, con la regia di Michele Guardì e uno strepitoso cast, evento patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel quadro di Expo 2015.

Tutte le informazioni sulla rassegna-festival sono reperibili al numero telefonico 0968441888 della Show Net e al sito www.ruggeropegna.it. I biglietti dei vari eventi, a prezzi particolarmente accessibili, sono disponibili nei punti abituali e Ticketone.