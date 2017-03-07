Fatti mandare dalla mamma a ballare con I Paipers

Reduci dalla bellissima serata con Lino Banfi ad Andria di qualche settimana fa, la band pugliese ritorna a far parlare di sé con un omaggio a Gianni Morandi, icona del boom economico degli anni sessanta, con la cover di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”.

Il nuovo videoclip ricrea gli studi RAI di quegli anni in particolare riprende le coreografie di ballo e la scenografia del varietà televisivo “Stasera: Gianni Morandi”, di Antonello Falqui, noto regista di programmi tv.

“Siamo tornati con la nostra macchina del tempo indietro nei meravigliosi anni sessanta ed abbiamo immaginato I Paipers all’interno del programma di mamma Rai. C’è poco materiale video reperibile in rete di quella trasmissione, in alcune biografie non è mai citata, tutti conoscono Canzonissima, Studio Uno (anche grazie alla serie in onda in queste settimane), ma ci sono una serie di programmi magici che venivano prodotti in quel periodo, ed uno di questi è “Stasera:…”, degli special dedicati a cantanti ed attori come Patty Pravo, Gina Lollobrigida, Rita Pavone, Gianni Morandi, ecc…” (I Paiipers).

I passi della coreografia del nostro clip sono quasi gli stessi del video originale che abbiamo scovato su youtube.

E’ possibile visualizzare il videoclip al seguente indirizzo:

I Paipers sono un trio che catapulta lo spettatore nel favoloso mondo degli anni sessanta.

In tour in Italia e all’estero, merito dell’incontestabile originalità del progetto che li pone tra le band più ricercate nel panorama vintage.