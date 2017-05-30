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#fattigrande evento della fondazione Mission Bambini

Domenica 4 giugno all'Arena dello Stretto giochi, bolle di sapone e spettacolo di fuoco per #fattiGRANDE, evento di Mission Bambini

30 Maggio 2017 - 11:34 | di Pasquale Romano

Floriana Tibaldi, referente provinciale di Mission Bambini, organizzatrice di #fattiGRANDE

Domenica 4 giugno presso l’Arena dello Stretto si terrà l’evento #fattiGRANDE, organizzato da Floriana Tibaldi, referente provinciale della fondazione Mission Bambini.

Giochi e spettacoli per grandi e piccoli

Giochi, intrattenimento, show di bolle di sapone e spettacolo di fuoco a cura dell’associazione Trilly Animazione. Tanto divertimento quindi per i più piccoli ma anche per i loro accompagnatori, che siano i genitori,gli zii,i nonni o gli amici, che difatti potranno partecipare alle diverse attività. Verrà cosi stimolata, nel gioco, la collaborazione tra gli adulti e i rispettivi bambini, importante affinché il genitore consideri il figlio come suo pari, non per la maturità, ma per i sentimenti e le emozioni che ci muovono tutti e il bambino rafforzi la figura del genitore come persona di cui potersi fidare,amare,ascoltare,osservare e comprendere.

FARSI GRANDE INSIEME AI FIGLI CHE DIVENTANO GRANDI.

Da qui il nome dell’evento #fattiGRANDE.

Il progetto della fondazione Mission Bambini

Hashtag che in realtà è il simbolo di un progetto ancora più grande della fondazione Mission Bambini. Quest’ultima vuole infatti aiutare bambini che in Italia, a causa della povertà delle loro famiglie, non possono sognare di diventare grandi come desiderano. Come? Aiutando concretamente le loro famiglie, le mamme o i papà soli, in difficoltà, contribuendo ad avviare o ampliare nuovi nidi e spazi gioco dove non ce n’erano, garantendo rette agevolate, buoni pasto e la fornitura di beni essenziali a chi non se li può permettere.
Le donazioni che verranno raccolte domenica 4 giugno saranno devolute all’asilo “L. e D. Siciliani” di Cirò Marina.

Vi aspettiamo quindi numerosi per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento insieme ai vostri bambini e donare sogni e speranze a tanti altri meno fortunati.

INFO: 3939500152, floriana.tib@hotmail.it
www.missionbambini.org
www.retedeldono.it

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