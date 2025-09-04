Favara-Reggina: un nuovo settore destinato ai tifosi amaranto

La Commissione Vigilanza Pubblici Spettacoli ha dato parere positivo alla richiesta della CastrumFavara di invertire i settori destinati alle tifoserie organizzate. Nel sopralluogo effettuato presso lo stadio “Bruccoleri“, si è deciso di destinare la Curva Nord alla tifoseria organizzata locale e concedere la gradinata ai tifosi ospiti. Esprimono soddisfazione per l’esito l’assessore comunale allo sport Angelo Airó Farulla, che ha presieduto la riunione alla presenza di componenti tecnici, di Vigili del Fuoco, di Polizia Municipale, ed i presidenti della società gialloblu.

“Viste le richieste dei nostri tifosi di ritornare nel settore tradizionale del tifo favarese – dicono l’assessore Angelo Airó Farulla ed i presidenti della CastrumFavara Rino Castronovo, Totò Crapanzano e Salvatore Marrone – abbiamo richiesto alla Commissione di verificare le condizioni per l’inversione. È stato espresso parere favorevole e quindi da domenica in Curva Nord ci saranno i gruppi organizzati del nostro tifo“.

Domenica c’è attesa per la prima partita del campionato ed ospite sarà la Reggina, una delle squadre più blasonate del girone avendo un trascorso in Serie A per tante stagioni.

“Ci aspettiamo un “Bruccoleri” da sold out– ci dice il Presidente Rino Castronovo- ed inoltre invitiamo i tifosi organizzati ad una massiccia campagna di abbonamenti per riempire ogni domenica il settore e sostenere la squadra in questo affascinante torneo di quarta serie. Il ringraziamento va al direttore generale Giuseppe Cusumano che ha curato e seguito per la società tutta la parte amministrativa“.