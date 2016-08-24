Federico Stefanacci vince ‘Nuovi talenti per la moda 2016’ – FOTO

Grande successo per il Concorso Nazionale “Nuovi Talenti per la Moda”. Creatività, originalità e manifattura nel segno dello stile e dell’eleganza. Questi gli elementi che hanno caratterizzato la prima edizione del Concorso, ideato con l’obiettivo di individuare e premiare stilisti emergenti e di valorizzarne il talento coniugando capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato made in Italy. La manifestazione inserita nel cartellone dell’Estate Reggina, organizzata dall’Associazione “Le Tele di Aracne” in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo, si è svolta nell’ incantevole scenario dell’Arena Ciccio Franco sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ed è stata presentata da Marilena Alescio e Consolato Malara.

In apertura di serata è stato proiettato un video di presentazione dei dodici finalisti in Concorso raffigurante i bozzetti degli abiti richiesti dalla Commissione esaminatrice, fin dalla fase della preselezione avvenuta lo scorso maggio.

La giuria e i dodici finalisti

Un susseguirsi di emozioni per i giovani stilisti che hanno proposto le loro idee dinanzi ad un folto pubblico e ad una giuria tecnica e qualificata composta da professionisti del settore: Corrado Mollica, Laura Froio, Roberto Spreti Malmesi Griffo, Giada Falcone. Pierpaolo Cassone, Mariella Costarella, Franco Violo, Mimma Tripoli. La moda è stata la protagonista assoluta della Kermesse, infatti, alle uscite dei finalisti si sono alternati momenti di pret a porter e sposa con la sfilata dello stilista reggino Pierpaolo Cassone e la collezione della stilista catanzarese Laura Froio, ispirata alla principessa Grace Kelly.

L’organizzazione ha voluto abbinare alla moda le acconciature affidando al GAR (Gruppo Acconciatori Reggini) che ha curato il parrucco, la realizzazione di uno show in pedana di presentazione delle nuove tendenze in fatto di capelli.

Canzoni, targhe e premio al modello Giacomo Conti

Molto apprezzate le performance canore del Maestro Aldo Jacopino che ha presentato il suo ultimo brano “El Mundo” e della cantante Sara Barreca interprete della canzone “ Una ragione di più”. Nel corso della serata, l’ Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, nella persona del Consigliere Nicola Paris, ha omaggiato di una targa la stilista Laura Froio, ambasciatrice della moda calabrese nel mondo, mentre l’ Associazione “Le Tele di Aracne” con il suo Presidente Anna Maria Manduci ha premiato come “Attore Reggino emergente” il modello Giacomo Conti, attualmente impegnato nelle riprese di importanti fiction Mediaset.

Fra gli ospiti della Kermesse il principe Roberto Spreti Malmesi Griffo – Focas di Cefalonia, il giornalista Rai Tonino Raffa e Tonino Galli Patron del Concorso Ragazza Moda & Spettacolo e del Premio Moda & Creativita’.

Il podio: vince Federico Stefanacci

Il vincitore della prima edizione è stato Federico Stefanacci di Prato al quale è stata assegnata una borsa di studio del valore di € 500,00. Seconda classificata Silvia Aiello di San Pietro a Maida (CZ), terza classificata Stefania Voria di Agropoli (SA), quarta classificata Enrica Benedetta Vadalà di Reggio Calabria. Il premio della critica è stato assegnato a Tina Salvaguardia di Scilla (RC).

A tutti i finalisti è stato consegnato un Attestato di Merito. Gli scatti della Kermesse sono stati affidati ai due fotografi ufficiali Antonio Pitea e Antonio Macheda.

Il pubblico numeroso e le attestazioni di stima hanno decretato il successo di questa prima edizione frutto del lavoro svolto in sinergia dalle stiliste Anna Maria Manduci e Valentina Versace coadiuvate da Cettina Aloisio, Debora Fosso e dai due impeccabili presentatori. Appuntamento alla prossima edizione.

QUI LA FOTOGALLERY A CURA DI ANTONELLO DIANO