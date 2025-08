Reggio, al MArRC la presentazione del progetto ‘Feel Aspromonte’

È stato presentato presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il progetto Feel Aspromonte – Emozioni Autentiche tra Natura, Cultura e Comunità, promosso dal Comune di Sant’Alessio in Aspromonte in rete con imprese, operatori culturali e realtà locali.

La conferenza stampa, moderata dall’Assessore al Turismo del Comune di Sant’Alessio Giuseppe Romeo, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e dei partner coinvolti.

Sono intervenuti:

Il progetto Feel Aspromonte nasce per costruire un’offerta turistica autentica e integrata, fondata sull’identità del borgo, sulla partecipazione della comunità e sulla valorizzazione di risorse naturali, culturali e umane. Non si tratta di un semplice progetto di branding territoriale, ma di un vero percorso di marketing di comunità, costruito dal basso, attraverso la collaborazione attiva tra cittadini, imprese e istituzioni.

Uno degli obiettivi dichiarati è allargare progressivamente la rete ad altri comuni dell’Aspromonte, creando connessioni, sinergie e nuove opportunità di sviluppo per l’intero territorio montano.

Durante l’incontro è stata inoltre presentata la versione pilota del catalogo delle esperienze, co-progettato con le aziende del territorio: un primo strumento di racconto e di prenotazione che raccoglie laboratori, escursioni, degustazioni e attività culturali, espressione della ricchezza diffusa e delle competenze locali.

“Feel Aspromonte è un progetto coraggioso e profondamente contemporaneo – ha dichiarato Roberto Quatraccioni, responsabile del progetto – non si limita a promuovere un territorio, ma costruisce senso condiviso, attiva relazioni tra attori locali, crea immaginari turistici nuovi e generativi. È un primo punto di partenza per trasformare l’Aspromonte in una destinazione viva tutto l’anno, valorizzando le persone che ogni giorno abitano e tengono in vita questi luoghi. Un progetto così è già, di per sé, un atto politico e culturale”.