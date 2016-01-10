Femminile, la Viola batte il Cus Catania
Primo successo del 2016 per le ragazze di coach Russo, che consolidano il primato nel campionato di serie B femminile
10 Gennaio 2016 - 16:28 | di Vincenzo Comi
Prima vittoria del 2016 per le ragazze della Viola, che al PalaCalafiore hanno battuto il Lazur Cus Catania col risultato di 64-48. Con il successo odierno, la squadra di coach Armando Russo si conferma in vetta alla classifica del campionato di serie B femminile.
TABELLINO
VIOLA – LAZUR CUS CATANIA 64-48
(18-10; 13-12; 25-14; 8-12)
Viola: Amodeo 9, Imeneo, Costantino 16, Certomà 18, Latella, Marrara, Ambrogio, Anechoum 5, Smorto, Melissari 14, Gaeta 2. Coach: Russo
Lazur Catania: Condarelli 8, Licciardello 14, Miceli, Hristova, Cutugno 5, Messina 2, Lombardo 15, Morabito 4, Crapio, Tropea, Privitera. Coach: Catanzaro
Arbitri: Travia, Avila.
FONTE: http://www.violareggiocalabria.it/
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