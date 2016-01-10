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Femminile, la Viola batte il Cus Catania

Primo successo del 2016 per le ragazze di coach Russo, che consolidano il primato nel campionato di serie B femminile

10 Gennaio 2016 - 16:28 | di Vincenzo Comi

Serie B femminile: la Viola Reggio Calabria batte il Lazur Cus Catania al PalaCalafiore

Prima vittoria del 2016 per le ragazze della Viola, che al PalaCalafiore hanno battuto il Lazur Cus Catania col risultato di 64-48. Con il successo odierno, la squadra di coach Armando Russo si conferma in vetta alla classifica del campionato di serie B femminile.

TABELLINO

VIOLA – LAZUR CUS CATANIA 64-48
(18-10; 13-12; 25-14; 8-12)

Viola: Amodeo 9, Imeneo, Costantino 16, Certomà 18, Latella, Marrara, Ambrogio, Anechoum 5, Smorto, Melissari 14, Gaeta 2. Coach: Russo

Lazur Catania: Condarelli 8, Licciardello 14, Miceli, Hristova, Cutugno 5, Messina 2, Lombardo 15, Morabito 4, Crapio, Tropea, Privitera. Coach: Catanzaro

Arbitri: Travia, Avila.

FONTE: http://www.violareggiocalabria.it/

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