Alta velocità Salerno-Reggio, Ferrante: ‘Aggiudicata la Galleria Santomarco. Smentite le fake news delle opposizioni’

«L’aggiudicazione della gara per la realizzazione della Galleria Santomarco, un’opera da oltre 22 chilometri di tracciato di cui 17 in galleria, che sarà realizzata con tecnologie costruttive di ultima generazione, segna una tappa cruciale nella realizzazione del futuro collegamento Alta Velocità/Alta Capacità Salerno–Reggio Calabria, come anche nel rilancio di zone nevralgiche di quel territorio, quali ad esempio il Polo universitario di Rende, che sarà servito dalla futura nuova stazione di Montalto Uffugo».

Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento delle opere commissariate, Tullio Ferrante.

«Ancora una volta vengono smentite le fake news delle opposizioni che parlavano di definanziamento e di blocco dell’opera, come confermato dall’avanzare degli iter autorizzativi dei lotti 1B e 1C e del lotto 2. I fatti dimostrano che i lavori per l’Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria continuano ad avanzare, tanto da arrivare all’aggiudicazione di una delle opere più complesse dell’intero tracciato dell’opera, che seguo in stretto contatto con il suo commissario straordinario, Ing. Lucio Menta , al quale rivolgo un ringraziamento per l’impegno e la professionalità messe in campo».

Il sottosegretario ha poi sottolineato:

«Questa galleria rappresenta un nodo ingegneristico strategico, per la cui realizzazione saranno investiti 1,6 miliardi di euro; un’infrastruttura che permetterà di superare le attuali criticità dell’attraversamento tirrenico settentrionale della Calabria, riducendo tempi di percorrenza e aumentando la capacità di traffico. Continueremo a lavorare con serietà e competenza per dare al Mezzogiorno una spina dorsale ferroviaria all’altezza delle sue potenzialità, per connettere i nostri territori all’Europa, aumentarne la competitività e contribuire alla coesione economica e sociale dell’intero Paese».