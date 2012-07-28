Parte stasera a Gallico la “Festa del mare”

La Festa del Mare di Gallico avvia la sua IV edizione con arte, sport e gastronomia sullo splendido litorale. Eventi speciali con il campione Francesco Versaci

La kermesse, giunta alla IV edizione, raccoglie musica, enogastronomia, arte, scienza, sport e antichi mestieri, nel suggestivo panorama del litorale. Ed oggi ricca giornata di appuntamenti: si apre alle ore 18.00 con la “mostra d’arte figurativa ed estemporanea di pittura “Valgallico” e la mostra fotografica “Storia delle identità della Vallata del Gallico”, un racconto di immagini del passato.

Alle ore 20.30 spazio alla riunione interregionale di pugilato con la disputa di numerosi combattimenti dilettanti tra pugili provenienti dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Calabria. Ospite d’onore, il boxer reggino professionista Francesco Versaci, campione italiano e del mediterraneo Wbc, campione del mondo-giovani Ibf. Negli intermezzi il pubblico potrà assistere ad esibizioni di Karate, Tai Chi e danza sportiva.

Domani (domenica 29), l’avvio degli eventi culturali: alle 20.00, presso l’area “Sunshine”, il convegno “Aspetti naturalistici, storici, identitari della Vallata del Gallico – via privilegiata dal mare all’Aspromonte.

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