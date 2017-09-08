Per Festa di Madonna anche uno Stand senza glutine
Per la prima volta in occasione della festa della Madonna sarà possibile gustare il tipico panino con la salsiccia in versione senza glutine
08 Settembre 2017 - 11:26 | di Vincenzo Comi
A grande richiesta, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, per la prima volta sarà possibile gustare il tipico panino con la salsiccia completamente senza glutine e in tutta sicurezza.
L’Associazione Italiana Celiachia Calabria Onlus con i suoi volontari, in collaborazione Zeroglut, ha organizzato uno stand gastronomico senza glutine nelle giornate di domenica 10 e lunedì 11 dalle ore 20 presso il Lido Net1.
Vi aspettiamo numerosi per gustare insieme tante bontà!
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