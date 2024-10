Festa della Madonna, cosa rappresenta per i reggini?

"Momento di forti emozioni. Durante questo bellissimo evento si riuniscono storia e tradizioni reggine". Ecco per i cittadini di Reggio cosa rappresenta Festa della Madonna

Il giorno del ritorno al Duomo del quadro della Madonna della Consolazione si avvicina sempre di più. Sabato mattina la Sacra Effigie lascerà la Chiesa dell’Eremo per riabbracciare la città, rientrando nella Cattedrale reggina, dove resterà fino al mese di novembre.

Un momento, come sempre, di grande festa, gioia e forti emozioni per tutti i cittadini della città, che ogni anno numerosissimi (circa 130 mila) seguono l’importante e storico evento per Reggio Calabria.

Abbiamo ascoltato alcuni dei fedeli che già questa mattina affollavano la Chiesa dell’Eremo. In queste ore sono in corso i preparativi per la veglia di questa sera, antecedente appunto alla processione di domani.

“Festa della Madonna è un’emozione, una tradizione, molto semplicemente. Descriverla è impossibile a parole. E’ un valore molto importante, che spero non venga disperso con le nuove generazioni. E’ importante far capire ai ragazzi il vero significato di questo avvenimento”. M.G.

“Credo sia una momento di festa e di gioia speciale per ogni cittadino, e ogni fedele la reputa importante probabilmente per un motivo strettamente personale”. S.P.

“Le processioni di settembre e novembre sono i due periodi dell’anno per me più significativi. Vivo questi avvenimenti da quando ero molto piccola, e ogni anno è sempre un’emozione diversa”. A.B. “Per noi ragazzi è un momento di unione e tradizione. Un momento per ricordare anche le nostre origini. Sin da bambina, i miei genitori mi hanno tramandato questo messaggio”. S.M.

“E’ un momento fantastico che spero di aver tramandato anche a mia figlia quello che è il vero significato. Suscita tanta emozione, anche il solo ingresso in Chiesa dell’Eremo”. M.G.

“Le due processioni (settembre e novembre) devono essere accompagnate da un cammino spirituale durante tutto l’anno. Solo cosi si vive totalmente questo momento di festa”. P.L.