Mosorrofa celebra emigrati e immigrati con musica e crespelle

Una festa dell’incontro: emigrati e immigrati uniti dallo stesso destino, nel segno della musica, della convivialità e dell’accoglienza

Mosorrofa è un paese che conosce bene il significato della parola emigrazione. Generazioni intere hanno lasciato le proprie case per cercare fortuna altrove, e ancora oggi tanti giovani partono, spesso accompagnati dai genitori che mai avrebbero pensato di vivere la loro vecchiaia lontano dal paesello amato. Ma Mosorrofa è anche terra di accoglienza: chiunque vi sia arrivato, da forestiero, è sempre stato accolto come uno di famiglia.

Con questo spirito, la Parrocchia San Demetrio e l’Azione Cattolica di Mosorrofa ripropongono la Festa dell’Emigrazione, un appuntamento che da alcuni anni ha cambiato forma e significato. Non più solo festa per gli emigranti mosorrofani, ma festa dell’incontro: emigrati e immigrati uniti dallo stesso destino, nel segno della musica, della convivialità e dell’accoglienza.

La festa: musica e comunità

Lunedì 25 agosto 2025, alle ore 21.00, in Via Strapunti – Largo Leotta, Mosorrofa si ritroverà per una serata di festa. A intrattenere il pubblico ci sarà il gruppo musicale N.N. – Senza Nome, nato per l’occasione grazie all’impegno di musicisti e cantanti locali.

Il nome scelto non è casuale: “Senza Nome” significa che per creare comunità non servono etichette o fama, ma desiderio, passione e amore per il proprio paese. I musicisti hanno sacrificato parte delle loro vacanze per regalare una serata speciale, semplice e autentica, all’insegna della gioia condivisa.

Sapori e tradizione

Durante la festa sarà possibile degustare le tipiche crespelle, preparate e condite in vari modi, simbolo della cucina popolare e della convivialità.

Accoglienza e gratitudine

La festa è un invito aperto a tutti: ai mosorrofani, agli emigrati che tornano per l’estate, agli immigrati che hanno scelto queste terre per vivere e lavorare. Un’occasione per ribadire il valore dell’accoglienza e il senso di riconoscenza verso chi ha dovuto lasciare la Calabria in cerca di nuove opportunità.