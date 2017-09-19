Festa di Madonna 2017, tutti i numeri (tra spese sostenute ed incassi)

Il resoconto dell'Amministrazione comunale sulle festività mariane 2017: 27 eventi, 200 mila presenze stimate e i costi di concerti, sicurezza e spettacoli

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del resoconto delle attività organizzate dall’Amministrazione comunale in occasione delle festività mariane 2017.

Di seguito tutti i numeri della Festa di Madonna 2017:

Città di Reggio Calabria:

Eventi culturali e spettacoli 27

Locations coinvolte 11

Fondi impegnati € 162.000

Finanziamento Regione Calabria € 18.000

Finanziamento Città Metropolitana € 140.000

Fondi comunali € 4.000

Le spese sostenute

Spese sostenute:

Spettacolo pirotecnico € 34.000

Luminarie e palchi € 14.400

Attrezzature filodiffusione €20.500

Siae € 6.600

Assicurazione € 1.200

Noleggio attrezzature piani d’emergenza € 2.200

Concerto Fabrizio Moro €46.000

Concerto Raf € 36.000

Spettacoli, sicurezza e ordine pubblico

Spettacoli

Artisti ed operatori culturali coinvolti 300

Scuole di danza 18

Unità di personale dipendente per vigilanza antincendio 50

Operatori sanitari (croce rossa, 118 e volontari) 56

Service audio/luci 5

Sedie 1.100

Transenne 160

Bagni chimici 8

Gazebo per uso camerini 22

Estintori e segnaletica di sicurezza 28

Segnaletica aggiuntiva per sicurezza eventi pubblici (tra sabato e martedì) 278 segnali

Concerto di Fabrizio Moro 23 segnali

Concerto di Raf 23 segnali

Navette trasporto turisti e cittadini 5

Aree di sosta gratuita per autoveicoli 3

Sicurezza ed ordine pubblico

Riunioni del Comitato Ordine e Sicurezza 7

Sopralluoghi ed ispezioni 5

Riunioni organizzative 11

Unità di Protezione Civile (operatori e volontari) 150

Piani di prevenzione ed emergenza in occasione di eventi pubblici 4

Punti di raccolta in caso d’emergenza 25

Ordinanze emesse 11

Sanzioni ad attività commerciali ambulanti 53

Totale incasso oltre € 50.000

Sequestro gazebo, banco e barbecue

Unità di personale impiegato giornalmente nei controlli

alle attività commerciali 17

Sanzioni per violazioni al codice della strada 1533

(dall’ 8 al 17 settembre)

Incasso stimato con pagamento ridotto circa € 75.000

Controlli e commercio

Controlli

Città di Reggio Calabria

Feste Mariane 2017

Autorizzazioni alla vendita 91

Totale incasso Tosap € 65.436

Mq di spazi autorizzati 3.000

Fatturato stimato vendita ambulante circa € 300.000

Commercio

Totale attrazioni spettacolo viaggiante 68

Incasso Tosap € 18.000

Autorizzazioni area Centro 23

Incasso Tosap € 10.736

Autorizzazioni area Pentimele 68

Incasso Tosap € 36.700

Ingressi al Museo nella giornata di domenica: circa 3000

Ingressi al Castello Aragonese nella stessa giornata 700

Spettatori complessivi stimati durante gli spettacoli

musicali e teatrali nei giorni delle festività mariane 50.000

Stima presenze complessive in città durante gli eventi pubblici

delle festività mariane 200.000

Fatturato commerciale stimato durante gli eventi culturali: 1 milione di euro

Fatturato commerciale stimato complessivo: 4 milioni di euro