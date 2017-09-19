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Festa di Madonna 2017, tutti i numeri (tra spese sostenute ed incassi)

Il resoconto dell'Amministrazione comunale sulle festività mariane 2017: 27 eventi, 200 mila presenze stimate e i costi di concerti, sicurezza e spettacoli

19 Settembre 2017 - 17:18 | di Vincenzo Comi

Processione della Festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria, la salita della Sacra Effige all'Eremo

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del resoconto delle attività organizzate dall’Amministrazione comunale in occasione delle festività mariane 2017.

Di seguito tutti i numeri della Festa di Madonna 2017:

Città di Reggio Calabria:

Eventi culturali e spettacoli 27
Locations coinvolte 11
Fondi impegnati € 162.000
Finanziamento Regione Calabria € 18.000
Finanziamento Città Metropolitana € 140.000
Fondi comunali € 4.000

Le spese sostenute

Spese sostenute:
Spettacolo pirotecnico € 34.000
Luminarie e palchi € 14.400
Attrezzature filodiffusione €20.500
Siae € 6.600
Assicurazione € 1.200
Noleggio attrezzature piani d’emergenza € 2.200

Concerto Fabrizio Moro €46.000
Concerto Raf € 36.000

Spettacoli, sicurezza e ordine pubblico

Spettacoli
Artisti ed operatori culturali coinvolti 300
Scuole di danza 18
Unità di personale dipendente per vigilanza antincendio 50
Operatori sanitari (croce rossa, 118 e volontari) 56
Service audio/luci 5
Sedie 1.100
Transenne 160
Bagni chimici 8
Gazebo per uso camerini 22
Estintori e segnaletica di sicurezza 28

Segnaletica aggiuntiva per sicurezza eventi pubblici (tra sabato e martedì) 278 segnali
Concerto di Fabrizio Moro 23 segnali
Concerto di Raf 23 segnali
Navette trasporto turisti e cittadini 5
Aree di sosta gratuita per autoveicoli 3
Sicurezza ed ordine pubblico
Riunioni del Comitato Ordine e Sicurezza 7

Sopralluoghi ed ispezioni 5
Riunioni organizzative 11
Unità di Protezione Civile (operatori e volontari) 150
Piani di prevenzione ed emergenza in occasione di eventi pubblici 4
Punti di raccolta in caso d’emergenza 25
Ordinanze emesse 11

Sanzioni ad attività commerciali ambulanti 53

Totale incasso oltre € 50.000
Sequestro gazebo, banco e barbecue
Unità di personale impiegato giornalmente nei controlli
alle attività commerciali 17
Sanzioni per violazioni al codice della strada 1533
(dall’ 8 al 17 settembre)
Incasso stimato con pagamento ridotto circa € 75.000

Controlli e commercio

Controlli
Città di Reggio Calabria
Feste Mariane 2017
Autorizzazioni alla vendita 91
Totale incasso Tosap € 65.436
Mq di spazi autorizzati 3.000
Fatturato stimato vendita ambulante circa € 300.000

Commercio
Totale attrazioni spettacolo viaggiante 68
Incasso Tosap € 18.000
Autorizzazioni area Centro 23
Incasso Tosap € 10.736
Autorizzazioni area Pentimele 68
Incasso Tosap € 36.700

Ingressi al Museo nella giornata di domenica: circa 3000
Ingressi al Castello Aragonese nella stessa giornata 700
Spettatori complessivi stimati durante gli spettacoli
musicali e teatrali nei giorni delle festività mariane 50.000
Stima presenze complessive in città durante gli eventi pubblici
delle festività mariane 200.000

Fatturato commerciale stimato durante gli eventi culturali: 1 milione di euro
Fatturato commerciale stimato complessivo: 4 milioni di euro

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