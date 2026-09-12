Feste Mariane 2026: il programma religioso. Oggi la discesa della Madonna verso la Cattedrale

Dopo la Veglia mariana di ieri sera all’Eremo, le Feste Mariane 2026 di Reggio Calabria entrano nel vivo con uno dei momenti più attesi: la discesa della Madonna della Consolazione verso il centro cittadino.

La giornata di sabato 12 settembre è quella della grande processione che accompagnerà la Venerata Effigie dalla Basilica dell’Eremo fino alla Cattedrale, dove resterà per i mesi successivi.

Il programma religioso proseguirà poi fino a martedì 15 settembre, tra Messe solenni, Pontificali, l’Offerta del Cero Votivo e la tradizionale processione cittadina.

Sabato 12 settembre, la Madonna scende in città

Il programma di oggi prende il via alle ore 8 dalla Basilica dell’Eremo, con l’inizio della processione della Venerata Effigie verso la Cattedrale.

Alle 9.30, in Piazza della Consegna, è prevista la consegna della Venerata Effigie a S.E. l’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone.

Il corteo proseguirà quindi verso il centro storico, con arrivo in Cattedrale previsto intorno alle 11.30.

Nel pomeriggio, alle 17, sarà celebrata la Santa Messa con il pellegrinaggio Unitalsi, mentre alle 19 la celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Emerito.

Domenica 13 settembre, il Pontificale e l’omaggio musicale a Maria

Domenica 13 settembre le celebrazioni si terranno nella Basilica Cattedrale.

Sono previste Sante Messe alle 7.30 e alle 9. Alle 11 si terrà la Liturgia Pontificale presieduta dall’arcivescovo Fortunato Morrone.

Alle 17 la Santa Messa sarà presieduta da S.E. Mons. Vittorio Mondello, Arcivescovo Emerito. Alle 19 sarà invece celebrata da S.E. Mons. Santo Marcianò, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e di Anagni-Alatri.

La giornata si chiuderà alle 20.15 con il concerto “Omaggio organistico a Maria”.

Lunedì 14 settembre, Messe, Vespri e Oratorio spirituale

Lunedì 14 settembre il programma in Cattedrale inizierà alle 7.30 con la Santa Messa.

Alle 8.30 la celebrazione sarà presieduta da Mons. Antonino Denisi, Decano del Capitolo Metropolitano, mentre alle 9.30 sarà la volta di Mons. Pasquale Catanese, Vicario Generale.

Alle 10.30 la Santa Messa sarà presieduta dal rettore Sac. Simone V. Gatto, insieme alla Comunità del Seminario.

Nel pomeriggio, alle 18, l’arcivescovo Fortunato Morrone presiederà i Vespri della Solennità.

Alle 19 è previsto l’Oratorio spirituale “Sui passi di Francesco sotto lo sguardo di Maria Consolatrice”.

Martedì 15 settembre, Cero Votivo e processione

Martedì 15 settembre si entrerà nell’ultima giornata del programma religioso.

In Cattedrale sono previste Sante Messe alle 7 e alle 8. Alle 10 si rinnoverà la tradizionale Offerta del Cero Votivo.

A seguire si terrà la Liturgia Pontificale, presieduta da S.E. l’Arcivescovo Mons. Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Alle 18 prenderà infine il via la processione della Venerata Effigie, ultimo grande appuntamento religioso dei giorni centrali delle Feste Mariane.