L’associazione Ostro comunica che anche quest’anno interverrà in occasione della fine dei festeggiamenti delle feste mariane, in collaborazione con le associazioni “Felici e Conflenti“, “Dipende di Te” e gli “Zampognari di Cardeto“.

Quest’ultimi, guidati dal presidente Sebastiano Battaglia, hanno già portato il loro suono la sera di venerdì 7 presso la Basilica dell’Eremo. Martedì 11 settembre, nello specifico, avverrà una sfilata della “Banda Pilusa” per le vie del centro, composta da suonatori della tradizione provenienti dal Reventino e dall’Aspromonte, armati di gran casse, tamburi, rullanti, piatti, zampogne, e pipite. L’anno scorso, per la stessa occasione, fu la volta del Gigante e la Gigantessa.

Teniamo a precisare che l’organizzazione di queste iniziative intraprese negli anni è spontanea, quindi non commissionata da enti pubblici, bensì voluta dagli elementi che la realizzeranno al solo scopo di omaggiare l’Avvocata del Popolo Reggino ed i suoi devoti.

Al termine della sfilata, intorno le 21:30, ci si sposterà al lido Piro Piro per condividere Suono, Canto e Ballo, in attesa dei fuochi pirotecnici. Quì interverrà il Cantastorie e poeta Gianni Favasulli ed altri cantori e suonatori del territorio. La popolazione è invitata a partecipare.

Mariolino Latella