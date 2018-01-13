Sarà Lamezia Terme la prima tappa delle selezioni itineranti dell’Associazione Lamezia Muse! Domenica 14 Gennaio ripartirà a pieno ritmo l’organizzazione della sesta edizione del Festival Canoro Lumen Calabriae, concorso canoro su piano regionale per i talenti calabresi; concorso sviluppato in tre tappe SELEZIONI – STAGE/SEMIFINALE – FINALE.

Le selezioni itineranti in tutta la Calabria

Il Primo step prevede appunto,l’ascolto di tanti giovani e adulti che prenderanno parte alle diverse selezioni itineranti per tutta la Calabria nelle diverse scuole di canto che ospiteranno le tappe di selezioni che partiranno dal 14 gennaio (presso il Teatro S.Eufemia ,via delle Nazioni – Lamezia Terme ORE 17) e fino alla fine marzo.

Terminato l’itinerario selettivo, si giungerà , per coloro che supereranno le selezioni, alla STAGE/SEMIFINALE in cui anche quest’anno, come ormai da 5 anni, sarà un vocal coach d’eccezione,per questa edizione LUCA PITTERI (ex maestro di Amici, Io canto, Ti Lascio una Canzone, The Winner is e Fuori Classe) ,ad ascoltare, consigliare e formare i semifinalisti e scegliere i dieci che avranno la possibilità di giungere in finale e potersi esibire durante lo spettacolo della Finale in cui una band live e coristi li accompagneranno live , davanti una giuria di alta qualità che giudicherà le performance dei singoli finalisti.

Quest’anno ,con orgoglio immenso da parte dell’organizzazione Lamezia Muse, al vincitore e al premio della critica sarà data un’importante possibilità portando i nostri talenti a livello nazionale…. Il Festival Canoro Lumen Calabriae è infatti partnership del Concorso Nazionale “Il Cantagiro”, storica manifestazione canora, la cui prima edizione si svolse nel 1962 e fu vinta da Adriano Celentano. Negli anni successivi si aggiudicarono il primo posto artisti del calibro di Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Caterina Caselli.

La storia del Cantagiro

Negli anni Sessanta il Cantagiro era l’evento musicale italiano più importante al quale ambivano partecipare cantanti come Domenico Modugno, Claudio Villa, Lucio Battisti, Gino Paoli e Lucio Dalla e rappresenta tutt’oggi una pagina luminosa della storia della musica italiana rimasta nell’immaginario di tutti gli italiani nel mondo. I due vincitori del Lumen Calabriae avranno l’accesso diretto alla semifinale nazionale de “Il Cantagiro” che si svolgerà a Fiuggi a settembre 2018!!

Il Festival Canoro Lumen Calabriae permette ai partecipanti di formarsi, condividere, confrontarsi e nello stesso tempo dà la possibilità ai talenti calabresi di entrare nel panorama musicale nazionale…. I casting sono partiti, cosa aspetti a partecipare?

Informazioni e iscrizioni

Per Info e Iscrizioni > Pagina Facebook : Lamezia Muse – mail: ass.muse@yahoo.it