Dopo il successo a Reggio Calabria con la programmazione di seminari, proiezioni, mostre e spettacoli dedicati a “Totò, il principe della risata”, il noto festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” – V edizione Winter terminate le selezioni nelle città italiane Milano, Napoli e Roma, in collaborazione con l’Accademia del Comico e il Makkekomiko è pronto al gran finale dell’11 febbraio al teatro “Grandinetti” di Lamezia Terme, evento inserito all’interno della rassegna “Vacantiandu” con ospite speciale il comico di “Zelig” Rocco Barbaro.

I nove finalisti scelti a Roma

Durante l’ultima selezione svoltasi qualche giorno fa nella Capitale, una giuria tecnica composta da professionisti del settore ha decretato i 9 finalisti che andranno a sfidarsi alla serata conclusiva. Passano il turno i napoletani Luca Bruno, Antonio Riscetti e il duo Li Vedi, la romana Giorgia Ciotola, il torinese Simone Arcuri, Stefania Pellegrino da Caserta, i milanesi Lucia Pellicani, Davide Calgaro e Roberto Carnevale.

I cabarettisti si sfideranno a colpi di battute e inediti sketch al teatro “Grandinetti” sotto l’occhio vigile del conduttore e noto imitatore Gennaro Calabrese direttamente da Made in Sud, e del duo comico “I non ti regoli” (Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza). Il Festival Nazionale “Facce da Bronzi” V edizione Winter ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” per la sua valenza culturale e artistica, inserito negli “Eventi di rilievo regionale e nazionale” della Regione Calabria – Azione 1, vanta anche la direzione artistica dell’autore di “Zelig” Alessio Tagliento.

Le parole dell’ideatore Giuseppe Mazzacuva

A tirare le somme ci pensa l’ideatore della kermesse Giuseppe Mazzacuva che precisa la doppia valenza della kermesse artistica.

“Facce da Bronzi da anni, innesca un processo virtuoso d’interscambio culturale e offre a tanti giovani talenti del Paese di potersi esibire su importanti palchi mostrando il loro talento, i loro scritti e la loro verve – afferma Mazzacuva – Il festival per i numeri registrati e le richieste ricevute degli addetti ai lavori, si conferma uno degli eventi comici più importanti d’Italia e sul territorio è uno speciale format di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi e percorsi tematici”.

Ulteriori info e prenotazioni al botteghino del teatro “Grandinetti” di Lamezia Terme o sul sito online www.ciaotickets.com/evento/festival-nazionale-del-cabaret-facce-da-bronzi