Ha chiuso i battenti la prima edizione di Scirubetta, il Festival del Gelato Artigianale di Reggio Calabria che per quattro giorni, dall’8 all’11 settembre, ha animato lo spazio antistante la stazione lido sul Lungomare reggino. Ed è stata una chiusura col botto, anzi, con i botti visto che è coincisa con i fuochi pirotecnici che ogni anno concludono le celebrazioni mariane.

Sono stati 4 giorni intensi, durante i quali il “Villaggio Scirubetta” è stato l’ombelico del mondo di una città in festa. Quasi 30 mila le coppette di gelato vendute dai 24 maestri gelatieri, almeno 70 mila le degustazioni e oltre 100 mila presenze, attratte da show cooking, spazi di approfondimento, corsi per aspiranti gelatieri, spettacoli, animazione dedicata ai più piccoli e anche dalla presenza della Walking Radio di Touring 104.

A Reggio Calabria un percorso sensoriale che ha permesso la degustazione dei veri sapori mediterranei esaltati dall’abililità, dall’esperienza e dalla fantasia di 24 maestri gelatieri, provenienti da tutta Italia. Del festival Scirubetta ne ha parlato anche la Rai, clicca qui per vedere il video.