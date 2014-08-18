Si scaldano i motori per la seconda edizione del Festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi”, prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e del Comune di Melito Porto Salvo. Tutti i dettagli del festival e gli ospiti che entrano quest’anno nella grande famiglia di “Facce da Bronzi”, saranno resi noti durante l’incontro con la stampa mercoledì 20 Agosto alle ore 10 presso la sala Biblioteca di Palazzo Foti e alla quale prenderanno parte il duo comico “I non ti regoli” (Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza organizzatori del Festival), il presidente del Consiglio provinciale Antonio Eroi e il presidente Unicef Rc Pietro Marino. Comici in gara provenienti da diverse Regioni italiane si sfideranno a colpi di battute per conquistare l’ambito premio e diventare stelle del cabaret nazionale. E non mancheranno ospiti provenienti dai format televisivi “Colorado” e “Zelig” e talenti nostrani che animeranno le serate.

Il noto Festival che aderisce alla campagna “Unicef vacciniamoli tutti” e al progetto Mafia No,quest’anno avrà come location Melito Porto Salvo dove si aprirà la gara il 24 Agosto mentre sia per il 3 che per il 10 Settembre ad ospitare i comici ci penserà il lungomare di Reggio Calabria. “Questa seconda edizione del Festival è caratterizzata da tante novità sul piano artistico con un cast rinnovato, molti big del panorama nazionale e nel regolamento del concorso quest’anno, è previsto anche un Video Contest online per votare il comico preferito – afferma l’ideatore Giuseppe Mazzacuva – Facce da Bronzi ha dimostrato di essere un’importante opportunità di crescita artistica per i giovani talenti nel campo della comicità, oltre a costituire un efficace volano di sviluppo culturale e turistico dei territori coinvolti dall’iniziativa. Credo che anche quest’anno riusciremo a coinvolgere un pubblico eterogeneo e a regalare tanti sorrisi”.