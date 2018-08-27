L’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova comunica il programma ufficiale delle celebrazioni mariane del 2018. Si partirà, come da tradizione, con la veglia presieduta dall’arcivescovo metropolita monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, dalle 21 di venerdì 7 settembre presso la Basilica dell’Eremo a Reggio Calabria che sarà seguita dalla celebrazione eucaristica officiata dal parroco del santuario, padre Antonio Marranchella.

La veglia notturna e la processione dell’8 settembre

Durante la notte si terrà la veglia di preghiera che terminerà alle 7.30 dell’8 settembre con la celebrazione presieduta da monsignor Salvarore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano e presidente onorario dell’associazione dei portatori della Vara. Dalle 8 l’effigie di Maria, madre della Consolazione, verrà accompagnata processionalmente in Città. Molto atteso è il momento della “consegna” presso la piazza omonima in via Cardinale Portanova che dovrebbe avvenire alle 9.30 alla presenza dell’arcivescovo Morosini e delle autorità cittadine. Intorno a mezzogiorno il Quadro giungerà nella Basilica Cattedrale dove sosterà sino alla Solennità di Cristo Re quando la Vara sarà ri-accompagnata nel Santuario dell’Eremo.

Da sabato 8 settembre, la Basilica Cattedrale vivrà un tempo di spiritualità intenso: alle 17 la messa con la partecipazione dell’Unitalsi celebrata dall’assistente diocesano, don Antonio Bacciarelli. Alle 19 a presiedere l’Eucarestia sarà monsignor Vittorio Luigi Mondello, arcivescovo emerito di Reggio Calabria. La liturgia sarà animata dai canti del coro della Cattedrale.

Domenica 9 settembre, la prima celebrazione sarà officiata alle 7.30. Dalle 9 alle 19 la preghiera del popolo reggino alla sua Avvocata sarà animata dalle riflessioni di monsignor Antonino Denisi, decano del Capitolo metropolitano (ore 9), da monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo della Chiesa reggina-bovese (ore 11), da monsignor Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l’Italia (ore 17) e da monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano (ore 19).

Tempo ricco anche lunedì 10 settembre con ben cinque celebrazioni eucaristica nella mattinata: alle 9.30 presiederà il canonico Demetrio Sarica, direttore dell’Ufficio diocesano dei Beni Culturali, e alle 10.30 il canonico Salvatore Santoro, rettore del Seminario arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria. Nel pomeriggio si terrà il vespro mariano, presieduto da monsignor Morosini, e che sarà animato dai cori polifonici che parteciperanno alle 21esima rassegna dei canti mariani.

La Solennità dell’11 settembre

L’11 settembre si celebrerà la Solennità di Maria, madre della Consolazione, patrona della Città di Reggio Calabria. Alle 10 concelebrazione eucaristica presso la Basilica Cattedrale, presieduta da monsignor Morosini e offerta del Cero votivo da parte della Civica Amministrazione. Alle 18 la processione della venerata icona della Madonna della Consolazione lungo le vie del centro storico cittadino con l’itinerario che prevede l’avvio da Piazza Duomo e la processione lungo il Corso Garibaldi.