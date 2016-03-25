Festività pasquali in Calabria: apertura luoghi culturali statali
Pasqua e Lunedì dell'Angelo 2016: gli orari di apertura e le chiusure di musei, parchi archeologici e castelli statali della Calabria
25 Marzo 2016 - 14:04 | di Federica Geria
Il Polo Museale della Calabria, in occasione delle festività pasquali 2016, comunica i seguenti orari di apertura e i giorni di chiusura dei luoghi della cultura statali di propria competenza.
Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)
Orari di apertura al pubblico: ore 9.30-12.30; 15.30-17.30 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Galleria Nazionale di Cosenza
Orari di apertura al pubblico: ore 10.00 -18.00 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)
Orari di apertura al pubblico: ore 8.00 -18.00 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)
Orari di apertura al pubblico: ore 10.00-13.00; ore 15.00 -17.00 (Pasqua); ore 10.00 – 17.00 (Lunedì dell’Angelo)
Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia
Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 – 20.00 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Museo Archeologico Nazionale di Crotone
Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 – 19.30 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 -19.30 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)
Il Museo è chiuso per lavori di ristrutturazione; il Parco è visitabile dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)
Orari di apertura al pubblico: Museo ore 9.00 -13.00; 15.00 -19.00 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo). L’area archeologica è visitabile dalle ore 8.30 fino ad 1 ora prima del tramonto (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)
Orari di apertura al pubblico: Museo ore 9.00 – 19.30 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo). Il Parco archeologico è visitabile dalle ore 9.00 fino ad 1 ora prima del tramonto (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)
Orari di apertura al pubblico: Museo ore 9.00 -13.00 (Pasqua e Lunedì dell’Angelo). Il Parco è visitabile dalle ore 8.30 fino ad 1 ora prima del tramonto (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Museo Statale di Mileto – Vibo Valentia
Orari di apertura al pubblico: Chiuso (Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie