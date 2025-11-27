La Fiamma olimpica accende la Calabria. Si parte da Reggio. La data

Arriva nella regione simbolo di unione tra le sponde dello Stretto e illumina città e luoghi dalla bellezza incontaminata

Le tappe in Calabria

“La Fiamma Olimpica arriva nella regione simbolo di unione tra le sponde dello Stretto e illumina città e luoghi dalla bellezza incontaminata, unendo la popolazione in una grande festa collettiva e in una celebrazione dello Spirito italiano. L’avventura nella regione inizia il 19 dicembre 2025 a Reggio Calabria, con il suo glorioso passato nella Magna Grecia. Il viaggio prosegue il 20 dicembre 2025 a Goia Tauro, attraversa Rosarno e Tropea, la “Perla del Tirreno”, dove si tuffa nello scenario mozzafiato del suo affaccio a strapiombo sul mare cristallino e del Santuario di Santa Maria dell’Isola. Poi Vibo Valentia, Lamezia Terme, crocevia industriale della regione.

L’avventura della Fiamma e dei tedofori continua verso il quartiere marinaro di Catanzaro e poi il centro storico del Capoluogo di Regione, la “Città tra i due mari”, un labirinto di vicoli, palazzi nobiliari e chiese antiche che narrano secoli di storia, oggi vivace centro di fermento culturale grazie all’attività del Teatro Politeama Mario Foglietti.

Infine, il 21 dicembre 2025, tocca Cosenza, la “Città dei Bruzi”, incastonata tra i fiumi Crati e Busento e Crotone, prima di lasciare una terra aspra, forte, di rudi contrasti e bellezze nascoste, e proseguire la sua avventura emozionante”.