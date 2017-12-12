“La notte non fa più paura” approda ai prestigiosi David di Donatello. Il film, dedicato al drammatico terremoto che scosse l’Emilia nel 2012, è stato inserito nella lista dei finalisti del più importante premio cinematografico italiano. Un successo straordinario, che gratifica le capacità di scrittura e di recitazione dell’attore professionista Walter Cordopatri, autore e interprete della pellicola.

Il film e i riconoscimenti ottenuti

“La notte non fa più paura” è un’opera prima di Marco Cassini, nata in forma indipendente e finanziata anche grazie al contributo di privati. Costato solamente 30mila euro, il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio come “Miglior film” in occasione dei festival indipendenti Social World Film Festival, Valdarno Cinema Fedic e Napoli Cultural Classic. Viene trasmesso da Sky Cinema nel maggio 2017 ed ha ricevuto una “Segnalazione speciale” in occasione dei Nastri d’argento. Adesso la candidatura ai David di Donatello.

Il ruolo centrale del reggino Walter Cordopatri nella scrittura e nell’interpretazione di “Giulio” sposta un pezzo significativo di questo successo nazionale in Calabria. Quella stessa Calabria che affiora dalla trama della pellicola e disegna un quadro innovativo dentro il quale leggere la vita del Paese.

“Dentro questo film ci sono tante storie intrecciate tra loro – afferma l’attore e sceneggiatore – e molte di queste fotografano un’Italia di emigrazioni, incontri ed integrazioni. Il caso del terremoto emiliano è il baricentro di una vicenda più ampia, dentro il quale rintracciare sfumature di un’attualità ancora tutta da capire. Questo aspetto è stato colto da tanti addetti ai lavori ma, soprattutto, dalle persone comuni”.