Fip Calabria: al via il centro tecnico federale

Momento importantissimo per il basket giovanile calabrese. Il Responsabile del Settore squadre nazionali giovanili, Andrea Capobianco insieme al suo staff ed al Coach Antonio Bocchino saranno in Calabria per un importante raduno. Domenica 22 Gennaio 2017 I giovani nati a partire dal 2000 fino al 2003 saranno oggetto degli allenamenti da parte dei tecnici azzurri. Le spese di trasferimento sono a carico delle società di appartenenza degli atleti convocati.I convocati arriveranno da tutta la regione. Sarà un momento di confronto per tutti gli addetti ai lavori, i Coaches, i dirigenti e gli organi federali. La Calabria del basket prova a migliorarsi partendo dal rettangolo di gioco.

La scheda di Andrea Capobianco

Andrea Capobianco è nato a Napoli il 9 agosto 1966.

Dal 2011 è responsabile tecnico del Settore Squadre Nazionali maschili giovanili e del Comitato Nazionale Allenatori.

La sua prima esperienza su una panchina risale al 1994, come assistente allenatore a Battipaglia in A2. Dal 1997 al 2000 è capo allenatore a Salerno, squadra con la quale vince il campionato di C2. Nel 2000 torna a fare l’assistente, ma in A1 ad Avellino. Dal 2002 al 2005 è di nuovo a Salerno come head coach.

Nel 2005/2006 affronta il primo campionato di A1 come capo allenatore ad Avellino, passando l’anno dopo alla guida dell’Aurora Jesi in A2. Nelle Marche trova una squadra con all’attivo 3 vittorie e 11 sconfitte e a fine anno riuscirà a centrare la semifinale playoff. L’anno successivo Jesi chiude il girone di andata al 4° posto e vince la Coppa Italia.

Nel 2008/2009 viene chiamato alla guida di Teramo in Serie A, club che porta a uno storico terzo posto nella stagione regolare. Vince il premio come “Miglior tecnico del campionato italiano 2008/2009”: nel 2009 gli viene assegnato anche il Premio Reverberi.

E’ Formatore Nazionale del Comitato Nazionale Allenatori della Federazione Italiana Pallacanestro e Formatore Minibasket. E’ il Coach della Nazionale Maggiore Femminile.

La scheda di Coach Antonio Bocchino

Nato a Benevento il 7 settembre 1964, Bocchino è il Referente tecnico Settore Squadre Nazionali Maschili giovanili. Allenatore Nazionale Under 16 maschile e Progetto di Qualificazione Nazionale.

Ha iniziato la sua carriera all’età di 21 anni, chiamato da Ninni Gebbia come assistente sulla panchina di Ragusa in B Eccellenza. Seguirà Gebbia anche nella sua esperienza goriziana. E’ stato capo allenatore a Battipaglia, Benevento, Ragusa e Montegranaro, portata dalla B2 alla Legadue nel 2001.

Sempre nel 2001 diventa allenatore Settore Squadre Nazionali della FIP. Da assistente allenatore Nazionale A va ricordato il Bronzo del 2003 a Stoccolma. Terzo posto anche nel 2005 da capo allenatore col gruppo under 18 in Serbia. Con l’annata 1997 ha conquistato il quarto posto al Campionato Europeo Under 16 ottenendo la partecipazione al Mondiale di categoria. Relatore, Istruttore, Tecnico Federale, Antonio è uno degli allenatori più apprezzati nel panorama italiano, in particolare per il lavoro con le giovanili. Tecnico completo, prima dell’esperienza azzurra, ha dimostrato grandi capacità nella gestione dei gruppi senior, abbinando grandi doti psicologiche ad una notevole capacità tecnica-tattica.

I CONVOCATI

ANTONICELLI SIMONE 2001 VIOLA SS.DARL RC CENTOFANTI GIOVANNI 2001 NUOVA JOLLY RC COLUCCIO LUCA 2002 BIM BUM RENDE COMMISSO COSIMO 2000 SMAF CATANZARO DE FRANCESCO IVAN 2002 BIM BUM RENDE DOLCE MATTIA 2000 SMAF CATANZARO FALZETTA MARIO 2002 CUS COSENZA FIORILLO ERIK 2000 VAL GALLICO RC GULLI’ ANTONINO 2000 SCUOLA BASKET VIOLA RC LAROCCA LORENZO F.SCO 2002 ALAN BASKET G.TAURO LOGLIO ROSARIO 2002 ALAN BASKET G.TAURO MASTRIA MATTEO 2002 SMAF CATANZARO MUIA’ ANDREA 2001 LOCRI NICOLAIO NICO 2002 BIM BUM RENDE PALLONE SAMUELE SALV. 2000 DELIZIA AMANTEA ROMEO FEDERICO 2001 LUMAKA SCALA FRANCESCO 2001 SMAF CATANZARO SCIALABBA GIOVANNI 2000 VIOLA SS.DARL RC VENTRA GIOVANNI 2000 VILLA S.GIOVANNI

RISERVE A CASA

ARTUSO CRISTIAN 2002 NUOVA JOLLY RC BIANCHI DAVIDE 2000 SCUOLA BASKET VIOLA RC BIANCHI ANDREA 2002 VIOLA SS.DARL RC CAROE’ MARCO 2001 SCUOLA BASKET VIOLA RC CICCARELLO SIMONE 2000 SCUOLA BASKET VIOLA RC FAZZARI FABIO 2002 VIS REGGIO CALABRIA FERRAGINA FABIO MATTEO 2001 SMAF CATANZARO GRECO PIETRO EMANUELE 2001 BIM BUM RENDE GIOVENE VALERIO 2001 BIM BUM RENDE GUARNERI RAFFAELE 2002 SMAF CATANZARO MUSMANNO ANDREA 2001 POLLINO CASTROVILLARI PINO GIOVANNI 2001 CAB COSENZA PROIETTO RICCARDO 2002 NEW TEAM CROTONE VIOLA ANTONIO 2001 LUMAKA BASKET RC

GRUPPO 2 :ore 11.30/13.00

ATLETI CONVOCATI

BERARDINI MARCO CAB COSENZA CARDONE DOMENICO LUMAKA BASKET RC CHINDAMO ANDREA GIO&GIO PALMI CORAPI MATTIA PALLACANESTRO CATANZARO CURCIARELLO GABRIELE LUMAKA BASKET RC D’ALESSANDRO DANIELE NEW TEAM KR FORTUNATO GIUSEPPE BASKET RENDE FRANCO DANIELE NUOVA JOLLY RC GALIMI GIOVANNI VIS REGGIO GIACOIA VINCENZO BASKET RENDE GIAMPA’ GIUSEPPE ADF B. LAMEZIA MASCARO LORENZO ADF B. LAMEZIA MASTRIA MARCO PALLACANESTRO CATANZARO MERANTE GIUSEPPE POL. SAN MICHELE CZ MUIA’ ALESSIO BASKET ROSARNO RC SPANO’ MATTEO SMAF CATANZARO TIBERI ALESSANDRO BASKET RENDE TROTTA NICOLO’ LUMAKA BASKET RC VOLPE JACOPO BASKET RENDE CS

RISERVE A CASA

BAYOUD GIOVANNI LUMAKA RC CORAPI RAFFAELE PALLACANESTRO CATANZARO DELFINO MARCO LUMAKA RC DICELLO PAOLO ADF BASKETBALL LAMEZIA MOTTA SALVATORE JUMPING RC

STAFF

ANDREA CAPOBIANCO -Responsabile SSN

ANTONIO BOCCHINO -Allenatore SSN

ROBERTA VOZZA -Preparatore Fisico Territoriale

VINCENZO F.SCO TRIPODI -Medico

LILIANA PRATICO’ -Fisioterapista

MASSIMILIANO PUNTORIERI -Dirigente Comitato