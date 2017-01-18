Fip Calabria: al via il centro tecnico federale
Il responsabile delle nazionali giovanili Capobianco e il coach Bocchino allenano in Calabria i nati dal 2000 al 2003. Ecco i convocati
18 Gennaio 2017 - 20:05 | di Vincenzo Comi
Momento importantissimo per il basket giovanile calabrese. Il Responsabile del Settore squadre nazionali giovanili, Andrea Capobianco insieme al suo staff ed al Coach Antonio Bocchino saranno in Calabria per un importante raduno. Domenica 22 Gennaio 2017 I giovani nati a partire dal 2000 fino al 2003 saranno oggetto degli allenamenti da parte dei tecnici azzurri. Le spese di trasferimento sono a carico delle società di appartenenza degli atleti convocati.I convocati arriveranno da tutta la regione. Sarà un momento di confronto per tutti gli addetti ai lavori, i Coaches, i dirigenti e gli organi federali. La Calabria del basket prova a migliorarsi partendo dal rettangolo di gioco.
La scheda di Andrea Capobianco
Andrea Capobianco è nato a Napoli il 9 agosto 1966.
Dal 2011 è responsabile tecnico del Settore Squadre Nazionali maschili giovanili e del Comitato Nazionale Allenatori.
La sua prima esperienza su una panchina risale al 1994, come assistente allenatore a Battipaglia in A2. Dal 1997 al 2000 è capo allenatore a Salerno, squadra con la quale vince il campionato di C2. Nel 2000 torna a fare l’assistente, ma in A1 ad Avellino. Dal 2002 al 2005 è di nuovo a Salerno come head coach.
Nel 2005/2006 affronta il primo campionato di A1 come capo allenatore ad Avellino, passando l’anno dopo alla guida dell’Aurora Jesi in A2. Nelle Marche trova una squadra con all’attivo 3 vittorie e 11 sconfitte e a fine anno riuscirà a centrare la semifinale playoff. L’anno successivo Jesi chiude il girone di andata al 4° posto e vince la Coppa Italia.
Nel 2008/2009 viene chiamato alla guida di Teramo in Serie A, club che porta a uno storico terzo posto nella stagione regolare. Vince il premio come “Miglior tecnico del campionato italiano 2008/2009”: nel 2009 gli viene assegnato anche il Premio Reverberi.
E’ Formatore Nazionale del Comitato Nazionale Allenatori della Federazione Italiana Pallacanestro e Formatore Minibasket. E’ il Coach della Nazionale Maggiore Femminile.
La scheda di Coach Antonio Bocchino
Nato a Benevento il 7 settembre 1964, Bocchino è il Referente tecnico Settore Squadre Nazionali Maschili giovanili. Allenatore Nazionale Under 16 maschile e Progetto di Qualificazione Nazionale.
Ha iniziato la sua carriera all’età di 21 anni, chiamato da Ninni Gebbia come assistente sulla panchina di Ragusa in B Eccellenza. Seguirà Gebbia anche nella sua esperienza goriziana. E’ stato capo allenatore a Battipaglia, Benevento, Ragusa e Montegranaro, portata dalla B2 alla Legadue nel 2001.
Sempre nel 2001 diventa allenatore Settore Squadre Nazionali della FIP. Da assistente allenatore Nazionale A va ricordato il Bronzo del 2003 a Stoccolma. Terzo posto anche nel 2005 da capo allenatore col gruppo under 18 in Serbia. Con l’annata 1997 ha conquistato il quarto posto al Campionato Europeo Under 16 ottenendo la partecipazione al Mondiale di categoria. Relatore, Istruttore, Tecnico Federale, Antonio è uno degli allenatori più apprezzati nel panorama italiano, in particolare per il lavoro con le giovanili. Tecnico completo, prima dell’esperienza azzurra, ha dimostrato grandi capacità nella gestione dei gruppi senior, abbinando grandi doti psicologiche ad una notevole capacità tecnica-tattica.
I CONVOCATI
|
ANTONICELLI
|
SIMONE
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2001
|
VIOLA SS.DARL RC
|
CENTOFANTI
|
GIOVANNI
|
2001
|
NUOVA JOLLY RC
|
COLUCCIO
|
LUCA
|
2002
|
BIM BUM RENDE
|
COMMISSO
|
COSIMO
|
2000
|
SMAF CATANZARO
|
DE FRANCESCO
|
IVAN
|
2002
|
BIM BUM RENDE
|
DOLCE
|
MATTIA
|
2000
|
SMAF CATANZARO
|
FALZETTA
|
MARIO
|
2002
|
CUS COSENZA
|
FIORILLO
|
ERIK
|
2000
|
VAL GALLICO RC
|
GULLI’
|
ANTONINO
|
2000
|
SCUOLA BASKET VIOLA RC
|
LAROCCA
|
LORENZO F.SCO
|
2002
|
ALAN BASKET G.TAURO
|
LOGLIO
|
ROSARIO
|
2002
|
ALAN BASKET G.TAURO
|
MASTRIA
|
MATTEO
|
2002
|
SMAF CATANZARO
|
MUIA’
|
ANDREA
|
2001
|
LOCRI
|
NICOLAIO
|
NICO
|
2002
|
BIM BUM RENDE
|
PALLONE
|
SAMUELE SALV.
|
2000
|
DELIZIA AMANTEA
|
ROMEO
|
FEDERICO
|
2001
|
LUMAKA
|
SCALA
|
FRANCESCO
|
2001
|
SMAF CATANZARO
|
SCIALABBA
|
GIOVANNI
|
2000
|
VIOLA SS.DARL RC
|
VENTRA
|
GIOVANNI
|
2000
|
VILLA S.GIOVANNI
RISERVE A CASA
|
ARTUSO
|
CRISTIAN
|
2002
|
NUOVA JOLLY RC
|
BIANCHI
|
DAVIDE
|
2000
|
SCUOLA BASKET VIOLA RC
|
BIANCHI
|
ANDREA
|
2002
|
VIOLA SS.DARL RC
|
CAROE’
|
MARCO
|
2001
|
SCUOLA BASKET VIOLA RC
|
CICCARELLO
|
SIMONE
|
2000
|
SCUOLA BASKET VIOLA RC
|
FAZZARI
|
FABIO
|
2002
|
VIS REGGIO CALABRIA
|
FERRAGINA
|
FABIO MATTEO
|
2001
|
SMAF CATANZARO
|
GRECO
|
PIETRO EMANUELE
|
2001
|
BIM BUM RENDE
|
GIOVENE
|
VALERIO
|
2001
|
BIM BUM RENDE
|
GUARNERI
|
RAFFAELE
|
2002
|
SMAF CATANZARO
|
MUSMANNO
|
ANDREA
|
2001
|
POLLINO CASTROVILLARI
|
PINO
|
GIOVANNI
|
2001
|
CAB COSENZA
|
PROIETTO
|
RICCARDO
|
2002
|
NEW TEAM CROTONE
|
VIOLA
|
ANTONIO
|
2001
|
LUMAKA BASKET RC
GRUPPO 2 :ore 11.30/13.00
ATLETI CONVOCATI
|
BERARDINI
|
MARCO
|
CAB COSENZA
|
CARDONE
|
DOMENICO
|
LUMAKA BASKET RC
|
CHINDAMO
|
ANDREA
|
GIO&GIO PALMI
|
CORAPI
|
MATTIA
|
PALLACANESTRO CATANZARO
|
CURCIARELLO
|
GABRIELE
|
LUMAKA BASKET RC
|
D’ALESSANDRO
|
DANIELE
|
NEW TEAM KR
|
FORTUNATO
|
GIUSEPPE
|
BASKET RENDE
|
FRANCO
|
DANIELE
|
NUOVA JOLLY RC
|
GALIMI
|
GIOVANNI
|
VIS REGGIO
|
GIACOIA
|
VINCENZO
|
BASKET RENDE
|
GIAMPA’
|
GIUSEPPE
|
ADF B. LAMEZIA
|
MASCARO
|
LORENZO
|
ADF B. LAMEZIA
|
MASTRIA
|
MARCO
|
PALLACANESTRO CATANZARO
|
MERANTE
|
GIUSEPPE
|
POL. SAN MICHELE CZ
|
MUIA’
|
ALESSIO
|
BASKET ROSARNO RC
|
SPANO’
|
MATTEO
|
SMAF CATANZARO
|
TIBERI
|
ALESSANDRO
|
BASKET RENDE
|
TROTTA
|
NICOLO’
|
LUMAKA BASKET RC
|
VOLPE
|
JACOPO
|
BASKET RENDE CS
RISERVE A CASA
|
BAYOUD
|
GIOVANNI
|
LUMAKA RC
|
CORAPI
|
RAFFAELE
|
PALLACANESTRO CATANZARO
|
DELFINO
|
MARCO
|
LUMAKA RC
|
DICELLO
|
PAOLO
|
ADF BASKETBALL LAMEZIA
|
MOTTA
|
SALVATORE
|
JUMPING RC
STAFF
ANDREA CAPOBIANCO -Responsabile SSN
ANTONIO BOCCHINO -Allenatore SSN
ROBERTA VOZZA -Preparatore Fisico Territoriale
VINCENZO F.SCO TRIPODI -Medico
LILIANA PRATICO’ -Fisioterapista
MASSIMILIANO PUNTORIERI -Dirigente Comitato
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