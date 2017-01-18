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Fip Calabria: al via il centro tecnico federale

Il responsabile delle nazionali giovanili Capobianco e il coach Bocchino allenano in Calabria i nati dal 2000 al 2003. Ecco i convocati

18 Gennaio 2017 - 20:05 | di Vincenzo Comi

Andrea Capobianco, responsabile delle Squadre nazionali giovanili Fip, al raduno in Calabria

Momento importantissimo per il basket giovanile calabrese. Il Responsabile del Settore squadre nazionali giovanili, Andrea Capobianco insieme al suo staff ed al Coach Antonio Bocchino saranno in Calabria per un importante raduno. Domenica 22 Gennaio 2017 I giovani nati a partire dal 2000 fino al 2003 saranno oggetto degli allenamenti da parte dei tecnici azzurri. Le spese di trasferimento sono a carico delle società di appartenenza degli atleti convocati.I convocati arriveranno da tutta la regione. Sarà un momento di confronto per tutti gli addetti ai lavori, i Coaches, i dirigenti e gli organi federali. La Calabria del basket prova a migliorarsi partendo dal rettangolo di gioco.

La scheda di Andrea Capobianco

Andrea Capobianco è nato a Napoli il 9 agosto 1966.

Dal 2011 è responsabile tecnico del Settore Squadre Nazionali maschili giovanili e del Comitato Nazionale Allenatori.

La sua prima esperienza su una panchina risale al 1994, come assistente allenatore a Battipaglia in A2. Dal 1997 al 2000 è capo allenatore a Salerno, squadra con la quale vince il campionato di C2. Nel 2000 torna a fare l’assistente, ma in A1 ad Avellino. Dal 2002 al 2005 è di nuovo a Salerno come head coach.

Nel 2005/2006 affronta il primo campionato di A1 come capo allenatore ad Avellino, passando l’anno dopo alla guida dell’Aurora Jesi in A2. Nelle Marche trova una squadra con all’attivo 3 vittorie e 11 sconfitte e a fine anno riuscirà a centrare la semifinale playoff. L’anno successivo Jesi chiude il girone di andata al 4° posto e vince la Coppa Italia.

Nel 2008/2009 viene chiamato alla guida di Teramo in Serie A, club che porta a uno storico terzo posto nella stagione regolare. Vince il premio come “Miglior tecnico del campionato italiano 2008/2009”: nel 2009 gli viene assegnato anche il Premio Reverberi.

E’ Formatore Nazionale del Comitato Nazionale Allenatori della Federazione Italiana Pallacanestro e Formatore Minibasket. E’ il Coach della Nazionale Maggiore Femminile.

La scheda di Coach Antonio Bocchino

Nato a Benevento il 7 settembre 1964, Bocchino è il Referente tecnico Settore Squadre Nazionali Maschili giovanili. Allenatore Nazionale Under 16 maschile e Progetto di Qualificazione Nazionale.

Ha iniziato la sua carriera all’età di 21 anni, chiamato da Ninni Gebbia come assistente sulla panchina di Ragusa in B Eccellenza. Seguirà Gebbia anche nella sua esperienza goriziana. E’ stato capo allenatore a Battipaglia, Benevento, Ragusa e Montegranaro, portata dalla B2 alla Legadue nel 2001.

Sempre nel 2001 diventa allenatore Settore Squadre Nazionali della FIP. Da assistente allenatore Nazionale A va ricordato il Bronzo del 2003 a Stoccolma. Terzo posto anche nel 2005 da capo allenatore col gruppo under 18 in Serbia. Con l’annata 1997 ha conquistato il quarto posto al Campionato Europeo Under 16 ottenendo la partecipazione al Mondiale di categoria. Relatore, Istruttore, Tecnico Federale, Antonio è uno degli allenatori più apprezzati nel panorama italiano, in particolare per il lavoro con le giovanili. Tecnico completo, prima dell’esperienza azzurra, ha dimostrato grandi capacità nella gestione dei gruppi senior, abbinando grandi doti psicologiche ad una notevole capacità tecnica-tattica.

I CONVOCATI

ANTONICELLI
SIMONE
2001
VIOLA SS.DARL RC
CENTOFANTI
GIOVANNI
2001
NUOVA JOLLY RC
COLUCCIO
LUCA
2002
BIM BUM RENDE
COMMISSO
COSIMO
2000
SMAF CATANZARO
DE FRANCESCO
IVAN
2002
BIM BUM RENDE
DOLCE
MATTIA
2000
SMAF CATANZARO
FALZETTA
MARIO
2002
CUS COSENZA
FIORILLO
ERIK
2000
VAL GALLICO RC
GULLI’
ANTONINO
2000
SCUOLA BASKET VIOLA RC
LAROCCA
LORENZO F.SCO
2002
ALAN BASKET G.TAURO
LOGLIO
ROSARIO
2002
ALAN BASKET G.TAURO
MASTRIA
MATTEO
2002
SMAF CATANZARO
MUIA’
ANDREA
2001
LOCRI
NICOLAIO
NICO
2002
BIM BUM RENDE
PALLONE
SAMUELE SALV.
2000
DELIZIA AMANTEA
ROMEO
FEDERICO
2001
LUMAKA
SCALA
FRANCESCO
2001
SMAF CATANZARO
SCIALABBA
GIOVANNI
2000
VIOLA SS.DARL RC
VENTRA
GIOVANNI
2000
VILLA S.GIOVANNI

RISERVE A CASA

ARTUSO
CRISTIAN
2002
NUOVA JOLLY RC
BIANCHI
DAVIDE
2000
SCUOLA BASKET VIOLA RC
BIANCHI
ANDREA
2002
VIOLA SS.DARL RC
CAROE’
MARCO
2001
SCUOLA BASKET VIOLA RC
CICCARELLO
SIMONE
2000
SCUOLA BASKET VIOLA RC
FAZZARI
FABIO
2002
VIS REGGIO CALABRIA
FERRAGINA
FABIO MATTEO
2001
SMAF CATANZARO
GRECO
PIETRO EMANUELE
2001
BIM BUM RENDE
GIOVENE
VALERIO
2001
BIM BUM RENDE
GUARNERI
RAFFAELE
2002
SMAF CATANZARO
MUSMANNO
ANDREA
2001
POLLINO CASTROVILLARI
PINO
GIOVANNI
2001
CAB COSENZA
PROIETTO
RICCARDO
2002
NEW TEAM CROTONE
VIOLA
ANTONIO
2001
LUMAKA BASKET RC

GRUPPO 2 :ore 11.30/13.00

ATLETI CONVOCATI

BERARDINI
MARCO
CAB COSENZA
CARDONE
DOMENICO
LUMAKA BASKET RC
CHINDAMO
ANDREA
GIO&GIO PALMI
CORAPI
MATTIA
PALLACANESTRO CATANZARO
CURCIARELLO
GABRIELE
LUMAKA BASKET RC
D’ALESSANDRO
DANIELE
NEW TEAM KR
FORTUNATO
GIUSEPPE
BASKET RENDE
FRANCO
DANIELE
NUOVA JOLLY RC
GALIMI
GIOVANNI
VIS REGGIO
GIACOIA
VINCENZO
BASKET RENDE
GIAMPA’
GIUSEPPE
ADF B. LAMEZIA
MASCARO
LORENZO
ADF B. LAMEZIA
MASTRIA
MARCO
PALLACANESTRO CATANZARO
MERANTE
GIUSEPPE
POL. SAN MICHELE CZ
MUIA’
ALESSIO
BASKET ROSARNO RC
SPANO’
MATTEO
SMAF CATANZARO
TIBERI
ALESSANDRO
BASKET RENDE
TROTTA
NICOLO’
LUMAKA BASKET RC
VOLPE
JACOPO
BASKET RENDE CS

RISERVE A CASA

BAYOUD
GIOVANNI
LUMAKA RC
CORAPI
RAFFAELE
PALLACANESTRO CATANZARO
DELFINO
MARCO
LUMAKA RC
DICELLO
PAOLO
ADF BASKETBALL LAMEZIA
MOTTA
SALVATORE
JUMPING RC

STAFF

ANDREA CAPOBIANCO                             -Responsabile SSN

ANTONIO BOCCHINO                             -Allenatore SSN

ROBERTA VOZZA                                     -Preparatore Fisico Territoriale

VINCENZO F.SCO TRIPODI             -Medico

LILIANA PRATICO’                                   -Fisioterapista

MASSIMILIANO PUNTORIERI        -Dirigente Comitato

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