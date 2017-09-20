FIP Calabria: cambia la regola dei passi
Al PalaCalafiore il raduno regionale degli arbitri per spiegare la nuova regola Fiba dei passi: due appoggi dopo la raccolta della palla
20 Settembre 2017 - 09:45 | di Vincenzo Comi
In occasione del raduno regionale degli arbitri che si terrà presso il PalaCalafiore di Reggio Calabria sabato 23 settembre 2017 sotto la guida del Presidente Cia Giovanni Santucci, gli arbitri stessi approfondiranno le modifiche regolamentari in vigore dal prossimo 1 ottobre in compagnia degli allenatori calabresi.
L’incontro si terrà dalle ore 15.30 alle ore 16.30 al PalaCalafiore.
Con un comunicato emesso il 16 agosto, infatti, la Fiba ha deliberato che a partire dal prossimo 1 ottobre tutte le competizioni sotto la sua guida adotteranno la “travelling rule”, ovvero la violazione di passi, da oltre un secolo uno dei capisaldi del gioco vigente nella Nba.
Nella fattispecie viene concesso al giocatore che in fase di corsa o palleggio raccoglie la palla di compiere due passi prima di liberarsene con un passaggio o un tiro. Finora, in orbita Fiba la regola sui passi (quella originale) prevede che alla raccolta della palla il primo passo venga considerato “uno”, con la modifica diventa “zero” e da quel momento il giocatore ha due appoggi per andare a canestro o passare ad un compagno.
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