FIP Calabria: nuovo clinic minibasket al Palabotteghelle
Domenica 29 ottobre al PalaBotteghelle clinic formativo della Fip Calabria per gli istruttori Minibasket, con il professor Tonino De Giorgio, per Pulcini e Paperine
27 Ottobre 2017 - 12:34 | di Redazione
Nuovo clinic formativo per gli Istruttori Minibasket di Calabria.
Domenica 29 ottobre 2017 a partire dalle ore 10 al PalaBotteghelle, la Fip Calabria ed il settore Tecnico Regionale Minibasket & Scuola hanno organizzato un importante incontro di formazione. “Lanciare e afferrare a 5/6 anni: le prime conoscenze”.
“Prima lezione pratica sulle conoscenze”: Sono queste le argomentazioni in scena riguardanti esclusivamente le categoria di gioco “Pulcini” e “Paperine”.
Il docente sarà il Professor Tonino De Giorgio, coordinatore tecnico regionale nonché delegato nazionale del medesimo settore: il professionista di Soverato,infatti, oltre a collaborare con il settore minibasket calabrese coordinato dal consigliere regionale Claudia Soppelsa è un membro dello staff nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro.
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