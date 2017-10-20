FIP Calabria: nuovo clinic con il Prof. Lopetuso
Corso di aggiornamento per allenatori e preparatori fisici calabresi il 30 ottobre al PalaCalafiore, con il preparatore fisico della Viola Giuseppe Lopetuso
20 Ottobre 2017 - 14:36 | di Eva Curatola
La preparazione fisica nel basket: cosa serve? Come impostarla?
Nuovo corso di aggiormento per gli allenatori della Calabria e per i preparatori fisici di tutto il territorio regionale.
La Fip Calabria ed il Cna attraverso il lavoro del suo responsabile Danilo Chiarella hanno organizzato un nuovo clinic di aggiornamento.
Appuntamento alle ore 19.30 di lunedì 30 Ottobre 2017 al PalaCalafiore di Reggio Calabria in compagnia del Professor Giuseppe Lopetuso.
Il preparatore fisico della massima espressione del basket di Calabria, la Viola Reggio Calabria argomenterà sul come impostare la preparazione fisica.
Fonte: Ufficio Stampa Fip Calabria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie