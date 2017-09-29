FIP Calabria: il nuovo corso per dirigente di basket

Domenica 8 ottobre a Catanzaro il corso per Dirigente accompagnatore delle società regionali di pallacanestro, obbligatorio per C Silver e B Femminile

Domenica 8 di Ottobre presso la Sala del Museo Musmi del Parco della Biodiversità di Catanzaro, si svolgerà il Corso per Dirigente accompagnatore di Società sportive regionali di pallacanestro.

Il corso è obbligatorio per i dirigenti delle compagini di C Silver e B Femminile ma è aperto a tutti coloro che vogliano avvicinarsi al mondo del basket.

Si inizierà alle ore 10 e si tratteranno le tematiche legate alle novità regolamentari nel mondo del basket, la procedure antidoping, il referto cartaceo ed elettronico ed il rapporto con gli arbitri nel pre, post e durante la gara.

La Fip Calabria rammenta che, a partire dal 2016, i corsi per dirigenti sono validi dalla data di partecipazione fino al 30 giugno del 4° anno successivo. Quindi, coloro che hanno partecipato al corso dello scorso anno, sono in regola fino al 30 giugno 2020.

Gli interessati dovranno restituire l’allegata scheda compilata e sottoscritta presente su questo link

entro il 6 ottobre 2017 all’indirizzo e‐mail: presidente@calabria.fip.it