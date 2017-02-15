Fip Calabria: Emiliano Scarcello è il nuovo Rtt per la femminile

Sotto il segno del lavoro dell’operatività. Il Concentramento Regionale Femminile della Calabria ha un nuovo Referente Tecnico del settore femminile.

Emiliano Scarcello, su nomina decisa dal Comitato Regionale Calabria è il nuovo volto per il rilancio e lo sviluppo della pallacanestro femminile nella regione Calabria.

Emiliano Scarcello ha accettato la sfida di dare il proprio contributo per valorizzare un settore, quello femminile attualmente in netta crisi di numeri e team.

Emiliano Scarcello è attualmente capo allenatore della CALCOM US CATANZARO CENTRO BASKET FEMMINILE, squadra che milita nel campionato di serie C regionale femminile.

La sua passione per il basket non si è mai fermata: Ha infatti alle spalle una lunga carriera da atleta.

Il suo compito sarà quello di osservare le cestiste calabresi per avvicinarle al mondo della pallacanestro, puntando sulle giovani, sulla loro completezza e abilità: fare rete tra i team del settore e provare a promuovere il prodotto del basket in rosa.