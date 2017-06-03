FIP Calabria: giornata nazionale dello sport, il basket c’è
Il 4 giugno 2017 il basket partecipa alla Giornata nazionale dello sport con due campi da gioco per i più piccoli sul Lungomare di Reggio Calabria
03 Giugno 2017 - 15:35 | di Federica Geria
Il 4 giugno 2017 è prevista la Giornata Nazionale dello Sport, una grande festa dello sport aperta a tutti, che ogni anno, la prima domenica di giugno, si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale.
Una giornata all’insegna dello sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, coordinata dai Comitati Regionali CONI in collaborazione con le FSN, DSA, EPS, AB ed il supporto delle Istituzioni Locali.
Il Basket è presente.
Sul Lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria sono stati predisposti due campi da gioco per i più piccoli all’altezza dell’Istituto Magistrale Gullì.
La giornata si svilupperà a Cosenza in Piazza dei Bruzi,a Vibo Valentia nel Parco delle Rimembranze, a Crotone in Piazzale degli Ultras ed a Catanzaro nel Parco della Biodiversità Mediterranea.
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