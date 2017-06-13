FIP Calabria: Mara Invernizzi presente al Basket Rosa Day

Mara Invernizzi, vicepresidente della Fip e campionessa italiana ed atleta azzurra sarà presente a Reggio Calabria in occasione del “BASKET ROSA DAY CALABRIA 2017”, manifestazione riservata a tutto il movimento cestistico regionale femminile che si terrà GIOVEDI 22 GIUGNO 2017 dalle ore 16.00 alle ore 21.00 (e non il 23 giugno come comunicato in precedenza) presso il PALASPORT PENTIMELE di Reggio Calabria.

La macchina organizzativa è al lavoro per rendere super la kèrmesse sportiva in rosa della Calabria del basket.

Saranno premiate le squadre femminile vincitrici i campionati regionali dell’anno sportivo 2016/2017: School Pantera RC (serie C) e Lu.Ma.Ka Basket RC (under 18).

Il programma della manifestazione, con orari e partite, sarà pubblicato martedi 20 giugno 2017, con le convocate ed il palinsesto completo