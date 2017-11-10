Dopo Lamezia Terme e Cosenza, tappa a Gioia Tauro l'11 novembre e a Reggio il 12: gli atleti del progetto giovani e lo staff federale

Dopo aver fatto tappa a Lamezia Terme prima ed a Cosenza subito dopo, la truppa federale capitanata dall’Rtt Simona Pronestì viaggia alla volta di Reggio Calabria e della provincia della città dei Bronzi.

Tanti chilometri e tanta voglia di far bene per gli operatori del basket: Mercoledì 8 novembre il secondo raduno della #redconference ha visto scendere in campo 22 atleti hanno preso parte al raduno prevenienti dalle società della provincia di Catanzaro e Crotone con ben due ore di allenamento agli ordini di coach Umberto Di Martino assistito da Fausto Scerbo e Antonio Giglio e supportati dal preparatore fisico Valerio Tolomeo.

Sabato 11 novembre si replica al PalaMangione di Gioia Tauro, domenica,invece, spazio al raduno reggino al Pianeta Viola.

In terra pianigiana, al seguito del dirigente del comitato regionale Fip Domenico Calvi ci saranno gli allenatori Antonio Costa, Eugenio Dattola ed Euprepio Padula in compagnia del preparatore fisico Valerio Tolomeo.

I convocati che hanno aderito al criterio dell’auto-convocazione sono Diego Laganà,Bruno Modafferi e Pietro Cecere dell’Eutimo Basket Locri, Antonino Romanò della Pallacanestro Bagnara, Federico Criaco, Andrea Calautti, Fabrizio Satira, Andrea Baggetta,Luigi Racco e Salvatore Sgarlato dell’Ymca Siderno, Jacopo Cutri,Giovanni De Giglio, Saam Mouita, Domenico Stanganelli e Gregorio Malvaso.