Pubblicato il doppio calendario del campionato regionale di Serie D: due gironi, avvio il 28 e 29 ottobre 2017 e poi playoff e playout

La Fip Calabria comunica di aver pubblicato il doppio calendario del campionato di Serie D regionale.

La Calabria del basket è stata divisa in due parti, almeno per la prima fase del rinnovato campionato di Serie D.

Sui seguenti link potrete trovare i calendari dei due gironi divisi tra Reggio Calabria,Lamezia e Catanzaro nel raggruppamento A e Catanzaro e Cosenza nell’area successiva. Si inizia nel week-end del 28 e 29 Ottobre 2017:

http://www.fip.it/public/16/738/06%20d_a%20cal.pdf

http://www.fip.it/public/16/738/07%20d_b%20cal.pdf

Le modalità: Dopo una prima fase con incontri di andata e ritorno all’italiana, ogni squadra giocherà altre sei gare contro le squadre dell’altro girone.

Successivamente, dopo aver stilato una classifica regionale, le prime otto squadre si confronteranno nel PlayOff a caccia delle due promozioni disponibili verso la C Silver.

Le ultime quattro compagini,invece, parteciperanno al PlayOut per evitare l’unica retrocessione nel campionato di Promozione.